A Roma si boccheggia per la la monnezza, ma la Raggi vorrebbe cavarsela con il “riciclo creativo”

Per Roma lei preferisce (lo ha scritto su Fb in quei giorni) gli impianti “di riciclo creativo”: “un luogo dove le persone possono portare oggetti che non usano e che avranno vita nuova. Potrà essere anche un luogo di aggregazione, in Francia li chiamano repair cafè”. Lo vada a raccontare alla gente che boccheggia tra i miasmi. Vedrà che risposte creative. A protestare, per ora, sono soprattutto i dipendenti delle partecipate: il 25 ottobre si fermeranno Ama e Atac, prepariamoci a una giornata infernale. Ma il giorno dopo, che è sabato, perché non indire un grande sciopero dei cittadini? Esiste un comitato contro il degrado, nato un anno fa per iniziativa di un gruppo di donne progressiste e democratiche (soprannominate “le cattive ragazze”), che ha già promosso due manifestazioni davanti al Campidoglio, l’ultima il 7 giugno con l’hashtag #RicominciamoRoma. Ma il 7 giugno il Pd era all’opposizione. Adesso a chiedere le dimissioni di Virginia Raggi è un ex-ministro dell’interno con la felpa, di cui tutti hanno una paura fottuta. Dio non voglia che le cattive ragazze, per non portargli voti, si mettessero un bavaglio giallorosso.