Pd e Cinque stelle si intendono su tutto, su tutto il programma dei Cinque stelle

Dopo avere votato contro per ben tre volte, in difesa della democrazia rappresentativa, della divisione dei poteri e degli equilibri costituzionali, il Pd ha approvato ieri il taglio dei parlamentari voluto dal Movimento 5 stelle. Ma solo dopo avere ottenuto un documento in cui i due partiti si impegnano solennemente, tra le altre cose, a presentare entro dicembre una nuova legge elettorale che risolva il problema in qualche modo. Non meglio specificato.

Quale dovrebbe essere infatti il nuovo sistema elettorale capace di correggere le distorsioni prodotte dalla riforma, e che il Pd fino a ieri aveva denunciato con veemenza, il testo dell’accordo non lo dice, e non lo dice per l’ottima ragione che nessuno dei contraenti ne ha la minima idea. Tutto quello che il documento afferma al riguardo, al punto uno, è quanto segue: «Ci impegniamo a presentare entro il mese di dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato al fine di garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze linguistiche». Tutto qui. In pratica, una pagina bianca. Sufficiente comunque a far dire al capogruppo alla Camera, Graziano Delrio: «Il nostro no è diventato un sì perché sono state accolte le nostre ragioni». Ragioni ben riassunte, evidentemente, nella pagina bianca di cui sopra.

Del resto, è esattamente questo che Dario Franceschini da anni teorizza e da qualche mese pratica con personale successo. E che lunedì ha spiegato a Otto e mezzo con la consueta linearità. Il problema del precedente esecutivo era la logica del «contratto di governo», un accordo tra avversari che restavano tali e infatti non si presentavano mai al voto insieme in Comuni e Regioni, mentre «noi stiamo cercando di fare una cosa diversa». E cioè un’alleanza che trova un’intesa su tutto, per «vedere se questa esperienza di governo aiuta la nascita di un’alleanza politica, tanto è vero che in Umbria, dieci giorni dopo che è nato il governo, ci siamo presentati uniti alle elezioni». E dopo l’Umbria, va da sé, ci saranno «l’Emilia, la Calabria, la Toscana…». Questo è il punto, il perno attorno a cui ruota l’intero progetto politico. Il problema è che a ruotare è soprattutto il Pd.