Per favore, lasciateci le vecchie maglie di una volta

Il cerchio si chiude, insomma. O quasi: perché tutti sanno che il tifo non si cura dei dettagli e supera le quisquilie (come anche le disgrazie, le retrocessioni, le calciopoli e le scommesse), ma tutto sommato i colori non sono solo colori. Sono simboli: e in un mondo in cui le cromature della politica sono sempre più appannate, anche la conversione camaleontica delle squadre di calcio fa un poco disperare. Non ci sono più certezze? È proprio così. Alcuni si chiamano bianconeri, ma in certe occasioni diventano biancorossi. E altri, i nerazzurri milanesi, a volte sono neri. Anche di rabbia.