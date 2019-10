Nido gratis, ma i posti restano gli stessi: così la misura non agevolerà le famiglie

In Italia solo un bambino su dieci ha accesso all’asilo nido pubblico. Mentre soltanto uno su quattro usufruisce dei servizi integrativi per l’infanzia. Nonostante l’irrisorio numero di posti disponibili, nessun governo ha fin d’ora stanziato le risorse che servirebbero a garantire a più famiglie l’accesso alle strutture pubbliche. Persino il governo giallorosso che ha subito annunciato di volere assicurare gli asili nido gratuiti, in sede di approvazione della Nadef (nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) si è limitata a confermare per il 2020 il bonus nido e il bonus bebé – misure una tantum, per un costo complessivo di circa 500 milioni di euro – scegliendo di tacere invece sul potenziamento dei nidi.

«Con una base d’investimento di circa due miliardi di euro, l’Italia dovrebbe investire prima nelle infrastrutture, aumentando l’offerta dei posti disponibili e poi continuare con gli aiuti alle famiglie più povere», afferma Antonella Inverno, Responsabile Politiche per l’infanzia di Save The Children.

Con marcate differenze territoriali, soprattutto per quanto riguarda la spesa media sostenuta dai Comuni – si va da appena 88 euro all’anno per un bambino residente in Calabria a 2mila euro nella Provincia autonoma di Trento – anche l’ultimo censimento realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica conferma che i posti disponibili nelle strutture pubbliche e convenzionate riescono a coprire ancora poco più del 20 per cento delle richieste. La situazione più preoccupante nel Mezzogiorno: dove con Calabria e Campania in testa l’offerta di servizi socio-educativi è pressoché assente.

Settima in Europa per spesa sociale, l’Italia destina solo il 5,4 per cento del Prodotto Interno Lordo alle politiche per la famiglia. A rivelarlo è l’Eurostat che oltre a fotografare un Paese gravato da una bassa natalità e un preoccupante tasso d’invecchiamento, svela carenze importanti nei servizi per la prima infanzia. L’ultimo rapporto stilato da Save The Children “Il miglior inizio”, pubblicato all’inizio dell’anno scolastico, mostra un’Italia in ritardo. Ancora lontana dal cosiddetto “Obiettivo Lisbona”, fissato dall’Unione europea, che prevede che almeno il 33 per cento dei bambini residenti, da zero a tre anni, possa accedere al nido e usufruire dei servizi integrativi per l’infanzia.