Scaricabarile Brexit, ecco perché Boris Johnson vuole dare all’Europa la colpa di un’uscita senza accordo

È iniziato il gioco dello scaricabarile sulla Brexit e per ora Boris Johnson sta perdendo. Si è rivelato un flop il tentativo del premier inglese di dare la colpa ad Angela Merkel per il mancato accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Ieri mattina alcune fonti anonime provenienti dal numero 10 di Downing Street hanno inviato ai giornali inglesi delle indiscrezioni sul contenuto della telefonata tra Bojo e la cancelliera tedesca. Secondo la velina sovranista, Merkel avrebbe detto al premier che non ci sarà mai un accordo tra Londra e Bruxelles a meno che l’Irlanda del Nord non resti «per sempre» all’interno dell’unione doganale europea. Letta così, sembrava un giro a 180 gradi della posizione politica della cancelliera. Finora lei e i suoi alleati Ue hanno chiesto di rispettare per un tempo limitato, la clausola del backstop che eviterebbe di riportare le dogane e i controlli nel confine tra Irlanda e Irlanda del Nord nel caso di un mancato accordo. Messa così, Merkel avrebbe posto un duro ultimatum tra una Brexit senza accordo o la permanenza di Londra nell’Ue. Una posizione inaccettabile per il governo inglese. Sembrava il casus belli perfetto per titillare il sovranismo degli inglesi e giustificare un’uscita senza accordo e invece molti analisti hanno fiutato l'odor di propaganda nell’indiscrezione di Downing Street.

Basta aver visto due interviste di Angela Merkel per capire che il suo mantra politico è da sempre la prudenza. Ha costruito una carriera politica sulla capacità di temporeggiare durante le trattative. Sulla Brexit non ha mai forzato, cercando sempre in pubblico di mediare alle posizioni intrasnigenti di Londra. Che la regina dell’equilibrio politico si fosse trasformata in una piazzista alla Trump è sembrata a molti una favola sovranista. Perché adottare una posizione così dura negli stessi momenti in cui il capo negoziatore per il governo inglese David Frost in un grigio ufficio del Palazzo Berlaymont a Bruxelles stava cercando di chiudere un accordo con il suo omologo Michel Barnier della Commissione europea?

Ecco perché subito dopo un incontro veloce con Merkel, Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, l’organo che riunisce i 28 leader Ue, ha smascherato Johnson con un tweet: «Qui in gioco non c’è uno stupido gioco della colpa. Non vuoi un accordo, non vuoi un’estensione, non vuoi revocare la Brexit, quo vadis?». Uno schiaffo social impensabile da un politico abituato a mediare con i capi di governo. Ma a Brexit estrema, estremi rimedi. Non c’entra niente il Quo Vado? di Checco Zalone. Tusk si riferisce al film premio Oscar del 1951, tratto dall’omonimo libro del polacco, non a caso, Henryk Sienkiewicz, scritto nel 1895, ambientato nella Roma che brucia per colpa del tiranno Nerone. Lasciamo a voi eventuali paragoni.