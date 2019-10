La pianificazione finanziaria per i propri (piccoli e grandi) obiettivi di vita

La pianificazione finanziaria ha lo scopo di organizzare le proprie risorse per destinarle ad un determinato obiettivo, qualunque esso sia. Si tratta di una tecnica di “auto-gestione” dei risparmi che non richiede la qualifica di “investitore”, ma che dovrebbe far parte del quotidiano di ciascuno di noi.

Tutto ha inizio con l’analizzare il proprio budget finanziario, monitorando quelle che sono le entrate e le uscite. Quello che resta rappresenta la nostra capacità di risparmio.

Fatto ciò arriva la parte più bella: realizzare i propri obiettivi di vita.

Ciascuno di questi obiettivi avrà lo strumento adatto, richiederà delle risorse e un orizzonte temporale differenti. L’importante è saper organizzarsi, magari aggiustando qualche spesa superflua a favore di un fine più gratificante, ed essere un po’ più coraggiosi e lungimiranti, ponendosi alle volte qualche domanda “scomoda” sul futuro. In cambio si risolverà quello che apparentemente poteva sembrare un problema o qualcosa di non realizzabile.