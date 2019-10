Spaesato su tutto, il Pd ha regalato una vittoria alla demagogia grillina

Favorevoli 553, contrari 14, astenuti 2: un plebiscito. Ma dopo aver approvato in via definitiva alla Camera il taglio del numero dei parlamentari, il contrasto era sotto gli occhi di tutti. Fuori, in piazza Montecitorio, i Cinque Stelle in festa avevano già dato appuntamento ai giornalisti per festeggiare la storica vittoria, dietro gli striscioni con tanto di forbici e poltrone strappate. Dentro Montecitorio, si aggiravano invece le facce tese degli alleati di governo del Pd, con i sorrisi abbozzati, tutt’altro che contenti di aver premuto «convintamente», queste le parole del capogruppo Graziano Delrio, il tasto verde. Un voto frutto di un calcolo politico per blindare la legislatura sì. Ma soprattutto un boccone amaro da ingoiare per il Pd, dopo i tre voti contrari precedenti, che ora dà l’assist ai Cinque Stelle per tirare dritto in porta e far goal. Quello che ci sarà ad aspettarli, però, nel secondo tempo della partita è la grande incognita.

Nonostante l’accordo reso pubblico in cui i due partiti si impegnano ad approvare un pacchetto di riforme che andranno a controbilanciare gli effetti del taglio degli eletti, dalla legge elettorale ai collegi regionali per l’elezione del Senato, le garanzie sul tavolo sul rispetto della road map condivisa sono ben poche. E la paura è che, alla fine, si sia firmata una “cambiale in bianco”.

All’uscita dall’aula a parlare sono i visi tirati dei Dem. In tanti, tra i deputati Pd, ammettono di non essere contenti di come sono state condotte le trattative con i grillini, soprattutto per le scarse garanzie fornite. «Siamo in ansia», confessa qualche deputato. «In pratica, ci dobbiamo fidare». Anche perché la narrazione anticasta, con tanto di forbici e applausi, proprio non gli va giù. Anche sui toni comunicazione in tanti avrebbero preferito un accordo di governo. Ma quello che si fa, tra i Dem, è anche un mea culpa. Perché se le garanzie nella trattativa sono mancate non è per abilità politica dei Cinque stelle quanto per la debolezza del Pd. Il partito non è stato in grado di impegnare i Cinque stelle su un testo di legge elettorale, semplicemente perché non c’è una linea unica sulla direzione da prendere. I Dem, di fatto, ancora non sanno qual è la legge elettorale che vogliono. «Il problema sta più nel partito che fuori», ammettono.