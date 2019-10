Alitalia, Ilva, Whirlpool: le grane lasciate in eredità da Di Maio al Mise

Alitalia, Ilva, Whirlpool. La lista delle patate bollenti lasciate in eredità al ministero dello Sviluppo economico da Luigi Di Maio al collega di partito Stefano Patuanelli ha in cima tra crisi aziendali pesanti. Tutte irrisolte e ancora in alto mare, con i negoziati da rifare. Tanto che, in extremis, per cercare di mettere una pezza, sul caso Whirlpool è sceso in campo pure il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Sul fronte Alitalia, a pochi giorni dalla scadenza del 15 ottobre (data ultima per presentare il piano industriale già prorogata per la sesta volta), il tavolo è stato nuovamente ribaltato. Con una lettera spedita martedì, Lufthansa propone di stringere una partnership con la Nuova Alitalia che dovrebbe nascere dall’offerta di Fs insieme ad Atlantia, proponendosi quindi come alternativa a Delta. La lettera, inviata a Fs, governo e Mise, a questo punto potrebbe far fuori gli americani. Cosa che non dispiace affatto ad Atlantia. Tant’è vero che da Londra Luciano Benetton non ha perso tempo per lodare Lufthansa, dopo il braccio di ferro ingaggiato con Delta sulla questione delle rotte transoceaniche, che gli americani non vogliono incentivare ma che potrebbero invece giovare ad Aeroporti di Roma, controllata da Atlantia. Un cambio delle carte in tavola non da poco, dopo che i Benetton avevano messo in discussione la loro partecipazione al salvataggio della compagnia aerea in caso di una revoca o mancato rinnovo delle concessioni autostradali da parte del governo. Il ricatto – ammettono gli osservatori della trattativa – era stato frutto di un errore strategico da parte del governo che pensava di poter giocare separatamente le due partite. Ma a questo punto, con il placet di Atlantia su Lufthansa, i discorsi sui ritocchi alle quote di Delta potrebbero passare in secondo piano. Anche se, c’è da dire, Lufthansa non intendere entrare nel capitale, mentre Delta ha confermato il suo impegno per l'acquisizione di una quota del 10%. Il vettore tedesco, inoltre, si è sempre detto interessato a un’Alitalia ristrutturata e magari pure senza la presenza dello Stato nelle compagine azionaria.

Il puzzle si complica e la scadenza del 15 ottobre per la presentazione dell'offerta è alle porte. La preoccupazione sul destino della compagnia resta. Soprattutto dal lato dei lavoratori. «Di Maio aveva promesso un ruolo del governo da regista e non da spettatore delle trattative, invece come si vede sta avendo solo un ruolo da spettatore», dice Fabrizio Cuscito, segretario nazionale Filt Cgil. Le carte sul tavolo cambiano, senza che sia il governo a decidere, nonostante sia previsto l’investimento pubblico con la partecipazione del Mef.