Depressione e suicidio, perché se ne parla ancora poco. E male

Comunemente conosciuta come il male di vivere, c’è chi, come lo scrittore Italo Svevo, sulla depressione ha incentrato un grande lavoro di scrittura auto-ironica. Nella sua opera La coscienza di Zeno Svevo elogia i “malati”, guardando con sospetto coloro che si definiscono “sani”. Per lo scrittore la depressione è la chiave per la verità, che non è alla portata di tutti e che è causa di un incessante senso di inadeguatezza, di perenne insoddisfazione e di tensione verso la vita. E l’incapacità di uniformarsi e di assecondare le regole della competizione, frutto della società di massa, non vengono viste dallo scrittore come un handicap. Per questo della malattia ne parla, ne scrive. Ne prende ispirazione. Liberamente

Sotto il peso dello stigma la depressione viene definita un disturbo psichiatrico e trattato come tale. Non sempre in modo adeguato. A dirlo è Giovanni Maria Ruggiero, medico chirurgo, specialista in psichiatria e psicoterapia cognitiva e professore all’università Sigmund Freud di Milano. «Sebbene meno che in passato, c’è ancora una diffusa vergogna, le persone sono restie a curarsi, per questo sarebbe adeguato parlare di disturbo emotivo, piuttosto che psichiatrico». Una definizione questa che, secondo Ruggiero, aiuterebbe chi soffre di depressione ad avere meno paura.

Il nostro Paese spende per la salute mentale solo il 3,5 per cento contro l’8-15 per cento dei Paesi del G7. Il costo medio sanitario è di circa 2 mila euro a paziente, mentre quello indiretto è di oltre 7 mila euro. Oltre a quello sociale, si aggiunge un impatto economico importante, con 4 miliardi di euro l’anno di ore lavorative perse, a cui si devono aggiungere altri 500 milioni di euro tra assegni di invalidità e pensioni di inabilità con un incremento dei costi per lo Stato del 40 per cento.