I sondaggi e l’esempio di Nancy Pelosi

Quando i democratici hanno annunciato l'avvio della procedura di impeachment, secondo i sondaggi, gli americani favorevoli erano il 38 per cento. Oggi, secondo gli stessi sondaggi, sono il 58 per cento, 20 per cento in più in appena quindici giorni e, soprattutto, la maggioranza.

Quando il Partito democratico ha votato contro il taglio dei parlamentari, secondo i sondaggi, gli italiani favorevoli erano l'80 per cento. Tre mesi dopo era favorevole pure il Pd.