Senza una politica comune sull’Intelligenza Artificiale l’Europa sarà il vaso di coccio tra Usa e Cina

Una leadership che in effetti la Cina si era già candidata a strappare, visto che nel giugno 2017 a Pechino il Consiglio di Stato, principale organo amministrativo del Paese, presieduto dal primo ministro, licenziava le Linee guida per un piano di sviluppo dell’AI di nuova generazione, fissando l’obiettivo per l’economia cinese di essere nel gruppo di testa dei Paesi leader nell’AI entro il 2020, sviluppare innovazioni radicali entro il 2025 e conquistare la leadership mondiale entro il 2030. Un vasto e ambizioso programma, insomma.

Che evidentemente non è passato inosservato a Bruxelles ma soprattutto in alcune delle capitali europee, a partire da Berlino, Londra e Parigi. Non a caso, a parte l’ipertecnologica Finlandia, Francia e Regno Unito sono stati tra i primi Paesi ad adottare strategie nazionali sull’AI, precedendo l’azione della Commissione Europea. Ma non solo. A enfatizzare l’importanza del tema per la Francia, la strategia è stata presentata in un evento al Collegio di Francia tenutosi il 29 marzo 2018 alla presenza dello stesso presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. E Angela Merkel non è stata da meno, iniziando a parlare sempre più frequentemente della rilevanza strategica per la Germania e l’Europa dell’AI. Specie da quando KUKA, venerata azienda tedesca fondata nel lontano 1898 ad Augusta e oggi una delle principali aziende europee di robotica con più di 2 miliardi di dollari di fatturato annuali, è stata acquistata dalla cinese Midea Group. Un annuncio shock – quello arrivato il penultimo giorno del 2016 – per l’establishment e l’opinione pubblica tedesca, che fino ad allora avevano visto nella Cina principalmente un importante mercato di sbocco per il proprio export, non certo un vero rivale nei settori tecnologici di punta.

Dunque, anche sulla spinta proveniente dagli Stati membri più influenti, nella sua Comunicazione dell’aprile 2018 la Commissione Europea ha posto al primo punto l’esigenza di assicurare la competitività dell’Europa nel panorama AI, prevedendo un aumento delle risorse comunitarie del 70% nel triennio 2018-2020 rispetto a quello precedente e innescando un’azione coordinata degli Stati membri e del settore privato per raggiungere una cifra complessiva di 20 miliardi di euro di investimenti annui entro la fine del 2020.

Un obiettivo ambizioso, visto che nel 2016, secondo i calcoli del McKinsey Global Institute, gli investimenti privati in AI in Europa erano stimati in una forchetta compresa tra i 2,4 e i 3,2 miliardi di euro, contro i 6,5-9,7 miliardi dell’Asia e i 12,1-18,6 miliardi dell’America del Nord. Se le aziende statunitensi e asiatiche, e in particolare le big tech, sono le grandi protagoniste degli investimenti in AI, quando invece in Europa l’unica tech company che capitalizza più di 100 miliardi di dollari è la tedesca SAP (ma molto distante dai piani alti della classifica), di certo la situazione non assume sfumature più rosee se si guarda al settore pubblico, considerando i forti investimenti dello Stato cinese (e soprattutto delle sue ramificazioni territoriali) ma anche degli stessi Usa.

Si pensi al ruolo della DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), l’agenzia del Pentagono fondata per portare avanti progetti innovativi con tempi di ritorno pluridecennali, nata nel 1958, l’anno successivo al lancio dello Sputnik da parte dell’Unione Sovietica. Forse l’ultimo episodio di grande rilevanza collettiva nel quale la superiorità tecnologica degli Stati Uniti fu messa in discussione da una potenza rivale. E non è certo casuale che da oltre un decennio una parte importante del budget della DARPA (nell’anno fiscale 2019 pari a 3,4 miliardi di dollari) sia stato destinato a tecnologie legate all’AI. Da sottolineare il ruolo svolto per esempio nello stimolare la guida autonoma attraverso ripetute challenge, vere e proprie gare competitive per risolvere un problema sulla frontiera tecnologica con tanto di premio per il vincitore.