Nba contro Cina, è il basket americano a difendere i diritti e la libertà

Una critica feroce, che ha fatto da preludio alla contro-retromarcia della Nba. Puntuali, allora, sono arrivate le parole di Adam Silver, che ha parlato da Saitama, in Giappone, in occasione del match tra Rockets e Toronto Raptors: «I membri della Nba restano liberi di esprimere le loro opinioni, e la lega li sostiene in questo». Non solo: «Ci sono valori che fanno parte della Nba fin dagli albori, e tra questi consideriamo la libertà di espressione». Poi passa a difendere Morey: «Ha il nostro sostegno in quanto deve essere libero di esprimere le sue idee». E ribadire – ed è una lezione anche per chi non si occupa di sport – che «ci sono questioni complesse, che non si prestano a essere trattate sui social media».

Come è ovvio le reazioni cinesi sono proseguite: la televisione cinese CCTV ha dichiarato di aver sospeso la programmazione delle prossime partite amichevoli tra Los Angeles Lakers e Nets. «Contestiamo la pretesa di Silver di sostenere il diritto di parola di Morey», rispondono, perché a loro avviso «Qualsiasi osservazione che metta in discussione la sovranità nazionale e la stabilità sociale non appartenga alla liberta di espressione».

Lo scontro continua. Ma con alcune evoluzioni importanti: la prima, come viene fatto notare qui, è che la Cina non si fa scrupolo di utilizzare il suo peso economico per condizionare il comportamento di aziende e organizzazioni americane, arrivando anche a stabilire cosa sia leggittimo dire e cosa non lo sia. La cosa stupefacente, in questo caso, è che lo fa in modo aperto e plateale.

La seconda è che, ormai, per difendere i diritti umani essenziali gli americani devono affidarsi agli sportivi. Il gigante della Nba, nonostante i primi tentennamenti, è l’unico rimasto a sventolare la bandiera delle libertà, mettendola sopra ai soldi e agli interessi finanziari. Il tutto a fronte di un presidente che ha appena abbandonato al proprio destino (o meglio: al destino che sceglierà la Turchia) migliaia di curdi, alleati in passato preziosissimi nella lotta contro lo Stato islamico e ora alla stregua di carne da cannone. Disposable. Il tutto in nome di un ritiro delle truppe che, nelle intenzioni di Trump, dovrebbe giovare alla sua campagna elettorale (difficile).

La terza, infine, è che la reazione di Pechino e delle sue istituzioni, con ogni probabilità non andrà a intaccare l’amore per il basket made in Usa di 800 milioni di cinesi. Come scrive Adam Minter su Bloomberg, «la pallacanestro è uno degli sport che hanno mostrato la maggior resilienza in Cina». Arrivato intorno al 1890, si è diffuso negli anni fino a superare il nuoto, il ping pong e perfino il calcio. È, a quanto pare, lo sport preferito di Xi Jinping. «Se il governo decide di non trasmettere più le partite della Nba, non vuol dire che gli appassionati si metteranno a seguire il campionato cinese. Soltanto, troveranno i mezzi tecnici per aggirare le limitazioni e i blocchi». Cosa che, del resto, fanno da anni per quanto riguarda internet e social network. Loro hanno imparato a sopravvivere, in qualche modo, alla censura di Pechino. Noi del mondo occidentale, anche grazie alla Nba, non abbiamo avuto questa necessità. Almeno per il momento.