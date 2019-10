Nobel letteratura: vincono Olga Tokarczuk e Peter Handke

La missione salvifica

Non solo quello per la Pace, date a Greta Thunberg tutti i Nobel di quest’anno

Proposta semiseria sulla militante svedese che ha svegliato le coscienze dei suoi coetanei e non solo. Salvare il pianeta, mobilitare le masse e innovare i modelli produttivi è da premio per la Chimica, per la Fisica, per la Medicina, per la Letteratura e per l’Economia