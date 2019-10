Al Pd l’Europa, ai Cinque Stelle la giustizia: la maggioranza si salva con un (fragile) baratto

All’indomani dell’accordo futurista tra Pd e 5 stelle Andrea Orlando, ex ministro di giustizia ed attuale vicesegretario, ha avuto ben chiaro che il nodo della giustizia avrebbe potuto essere “ lo sparo di Sarajevo” per la deflagrazione improvvisa della nuova maggioranza, un accidente imprevedibile in agguato.

La scelta del partito di defilarsi e il via libera senza problemi a Bonafede, l’uomo della svolta giustizialista a via Arenula, è stata interpretata come una sorta di tacito baratto con l’alleato: al PD l’economia e l’Europa, ai grillini la giustizia per la rivoluzione populista nei tribunali in cambio della “pace di coalizione”.