Perché la sinistra è stata sconfitta in tutto il Sud America (ma presto potrebbe tornare)

Gli effetti? L’America Latina ha deciso di cambiare pagina. «La destra ha ripreso quota grazie all’elezione di presidenti come Bolsonaro in Brasile, Macrì in Argentina e Piñera in Cile. Storie differenti ma che illustrano una svolta molto simile». Un cambiamento che evidenzia come il comune sentire sia nel frattempo mutato, con risultati diversi. «Per esempio, l’elezione di Bolsonaro in Brasile è stato un modo per chiudere definitivamente il ciclo Cardoso-Lula-Rousseff, anni che verranno ricordati per le battaglie sui diritti dei lavoratori ma anche per gli scandali di corruzione. In Argentina Macrì è stato il primo presidente non peronista, la cui rielezione rischia di essere molto difficile a causa della crisi economica pesante che sta investendo il Paese. In Cile un politico navigato come Sebastian Piñera sta procedendo bene, non facendo rimpiangere Michelle Bachelet, mentre in Colombia il presidente Ivan Duque Marquez ha deciso di rinnegare il piano di pace di Juan Manuel Santos, smantellandolo progressivamente».

Il socialismo ha prodotto però anche crisi violente. Un esempio è il Venezuela. E le violenze dell'Ecuador rischiano di seguire l'esempio venezuelano. «Per quanto riguarda il caso venezuelano si può notare come Maduro si sia irrigidito sulle posizioni di Chavez, soprattutto in ambito costituzionale, andando così a scontrarsi col Parlamento. Adesso quel che gli resta da fare è lottare per mantenere il controllo dell’unica risorsa su cui si fonda l’economia del Paese, il petrolio, da sempre gestito dagli enti pubblici. A Quito invece si sta consumando una drammatica crisi di stampo sia economico, legata al grosso indebitamento con il FMI, sia politico, con la frattura ideologica tra i due presidenti Correa e Moreno». Non mancano però anche i baluardi di sinistra nel Continente, come in Uruguay, dove i presidenti progressisti del Fronte Ampio continuano a ricevere consenso, e in Bolivia, dove Evo Morales è al suo quarto mandato. Le prossime elezioni ci diranno se l'onda rosa sarà tornata di moda nel grande risiko sudamericano.