La scoperta della Casta

La decisione di fare una riforma della Costituzione al solo scopo di tagliare «le poltrone della casta» e risparmiare così sui «costi della politica», a leggere i giornali di ieri, sembrerebbe proprio non convincere nessuno. «Stappata la bottiglia resta il nodo: era proprio questa la madre di tutte le battaglie? Oltre i simboli, infatti, resta la realtà», scrive sul Corriere della sera Gian Antonio Stella, che proprio da quelle pagine – con Sergio Rizzo – fece partire la campagna contro la «casta», poi confluita nel bestseller che tutti conoscono, cui dobbiamo il successo del termine. Ancora più severo con la riforma, sullo stesso giornale, Massimo Franco, secondo il quale ora «bisogna sperare che forze come il M5s evitino di salutarla rozzamente come taglio delle poltrone e risparmio di soldi». Posizione che solleva non pochi dubbi su come altro si potrà mai salutarla, una riforma che i suoi promotori hanno chiamato "taglio delle poltrone" e salutato in parlamento con delle gigantesche forbici.

Ancora più significativa la scelta di Repubblica, giornale che dal 2007 fa a gara con il Corriere (e con tutti gli altri quotidiani nazionali) nello sparare titoli, articoli, editoriali indignati contro la casta, e ieri improvvisamente – dopo ben dodici anni – ha avvertito il bisogno di mettere il termine tra virgolette. Il titolo dell’articolo di Filippo Ceccarelli infatti recitava: «Quell’insofferenza per la “casta” che la politica ha voluto ignorare». La tesi, come si evince dal titolo, era che in sostanza anche le campagne anti-casta sono colpa della casta. Pardon, della "casta".