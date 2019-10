Jay-Z e Beyoncé sono gli imprenditori più influenti nell’industria dell’intrattenimento

Medaglia di legno per la calciatrice americana Megan Rapinoe, conosciuta sul lato orientale dell’Atlantico dopo la sua premiazione come FIFA world’s best player l’anno scorso, pronta a trasformare questo successo sportivo in uno politico. A benedire la scelta il beneplacito dell’attivista Cecile Richards. Quinto posto che va stretto all’ego di Drake e alle sue 5 miliardi di visualizzazioni streaming collezionate in rete. Una cosa è certa: all’industria tradizionale si affianca quella Made in Drake, con la serie tv Euphoria, una squadra di e-sport , l’OVO Fest e la sua costante e ingombrante presenza agli eventi NBA. L’anno prossimo potremmo – e vorremmo - trovarlo qualche gradino più in alto.

Dopo il clamore suscitato dalla pubblicazione delle telefonate tra lei e Kanye, la regina del Country Taylor Swift è tornata alla ribalta, più forte di prima. Sesto posto per la rappresentante dell’industria musicale tradizionale, il cui lato morigerato e prevedibile si ferma qui. Serena Williams lancia la sua nuova linea di haute couture mentre si prepara a cancellare il record di 24 Grandi Slam, detenuto ancora per poco da Margaret Court. Dopo aver ridefinito i canoni del tennis e quelli della maternità fa una promessa: superare se stessa. Questo settimo posto è il peggior risultato della sua carriera.

A chiudere la top ten troviamo il mai diplomato super agente NBA Rich Paul, l’outsider più amata dai teeneager Billie Eilish e il manager del cantante-icona-prodotto Justin bieber, Scooter Braun.