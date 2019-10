Abiy Ahmed Ali ha vinto il premio Nobel per la pace 2019

Il premier etiope Abiy Ahmed Ali ha vinto il premio Nobel per la pace «per i suoi sforzi nel raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per le sue iniziative decise per risolvere i conflitti lungo il confine con l’Eritrea». L'annuncio è stato fatto intorno alle 11 di oggi a Oslo, in Norvegia, dal Comitato norvegese per il Nobel. Ha 43 anni ed è stato un ex funzionario militare e politico. Da quando il 2 aprile è diventato premier dell'Etiopia ha liberato numerosi prigionieri politici e ha legittimato il ruolo dei partiti di opposizione, un gesto significativo in un Paese che da decenni è segnato dal conflitto tra le diverse etnie che la popolano.