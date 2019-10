Fatboy Slim coglie l’essenza del messaggio di Greta Thunberg, e lo trasforma in una hit

Fatboy Slim ha fatto un’operazione più minimalistica ed estremamente efficace: ha isolato e campionato una frase-slogan di sole quattro parole pronunciate da Greta nel corso del suo memorabile discorso alle Nazioni Unite del 23 settembre scorso: “Right Here, Right Now” - adesso e subito - detto in riferimento alle azioni che Greta non solo si aspetta, ma pretende da chi comanda, per invertire la minaccia di rottamazione del pianeta.

Poi, chirurgicamente, le ha inserite, disciolte, plasmate in un remix del brano di big beat il cui titolo recita ugualmente “Right Here, Right Now”, un suo hit del 1999 che all’epoca raggiunse il secondo posto assoluto delle charts britanniche. Il risultato, presentato live nel corso del suo concerto a Gateshead, è stato accolto trionfalmente dalla platea, ha fatto ballare tutti come indemoniati ed è divenuto virale attraverso i video postati dai presenti.

Per un verso funziona magnificamente l’amalgama tra il virtuosistico crescendo della base di Cook, verso l’inevitabile climax dopo il quale esplode la dance tribale. Dall’altro la voce rabbiosa e ostinata di Greta assume l’intensità del grido di guerra di una leader assodata, del quale si appropriano istantaneamente le migliaia di fans presenti. Il risultato è sbalorditivo, prima di tutto dal punto di vista della comunicazione: ecco come si accentua una leadership, come si lancia un messaggio elementare ma forte al mondo, come si dà forza - perfino leggenda - a una personalità. Musica e parole che, grazie alle sapienti regole del cun’n’mix, diventano un unico vettore.

E la parola d’ordine diventa «salviamo il pianeta», «difendiamolo», perché è irresistibile l’idea di farlo insieme, di abbandonarsi insieme a questa corrente, per poi alzarsi in piedi a reclamare i propri diritti. Chiedendo un piccolo posto alla storia, almeno nelle file di quel reggimento che s’ingrossa sempre più e che s’intravede sfuocato, inesorabilmente in marcia alle spalle della Giovanna d’Arco 2.0.