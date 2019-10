Qual è l’errore da non fare mai nella gestione dei propri risparmi

Quando ci si avvicina ad un piano di investimento, purtroppo uno degli errori più frequenti è sottovalutare i costi. Una famiglia che ha deciso di investire 100mila euro in fondi comuni, ad esempio, potrebbe facilmente arrivare a spenderne 2 o 3mila in un anno. E sebbene nell'ambito finanziario si riesca spesso a generare un rendimento sufficiente a far rientrare di quella spesa, è comunque bene essere consapevoli di queste dinamiche, così da poter orientare ancora meglio la propria scelta verso i servizi che possono far guadagnare di più.

