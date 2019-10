Il monito dei giovani di Hong Kong: il riconoscimento facciale è un pericolo

Alla fine della scorsa settimana il governo di Hong Kong ha introdotto dure sanzioni per contrastare il dilagare delle manifestazioni di protesta che spesso sfociano in violenti scontri, punendo con multe salate e pene detentive coloro che indossano maschere sul viso nei luoghi pubblici. Subito dopo sui social si è diffuso in maniera virale un video in cui una ragazza utilizza i propri capelli lunghi per crearsi una maschera. Al di là del fatto che il valore pratico di questa sorta di tutorial è pressoché nullo se intendiamo la maschera come strumento di difesa da gas e lacrimogeni, resta comunque forte e potente il suo valore simbolico in un quadro che dalla politica locale si sta allargando sempre più sino a valicare i confini della democrazia e raggiungere quelli più universali dell’etica.

Perché dico questo? Perché se ci pensate, che si tratti dell’ombrello o dei capelli del tutorial o di ogni tipologia, colore e forma della maschera che il singolo sceglie per manifestare la propria protesta, siamo comunque di fronte a un oggetto volutamente e simbolicamente interposto tra l’occhio del governo il proprio spazio personale che poi in forma pratica si traduce nella distruzione dei lampioni intelligenti.

Infatti, da quando la protesta di Hong Kong è iniziata, i manifestanti hanno mirato sistematicamente a neutralizzare ogni tipo di telecamere partendo da quelle fuori dagli edifici governativi, usando già allora mascherine e caschi per coprirsi il viso. Il sospetto, e qui non importa fornire prove se sia più o meno fondato, è che i lampioni non siano stati installati per un mero controllo della qualità dell’aria o altre amenità, quanto perché utili al riconoscimento facciale e di conseguenza utili alla sorveglianza digitale di massa. Per questa ragione chi protesta si copre come meglio può e protegge la propria identità al riparo di un ombrello o di una maschera.

Dunque, sia da un lato sia dall’altro l’identità è un’arma. Dal punto di vista di Pechino la partita si gioca e si vince potendo accedere all’identità di ogni singolo manifestante, dal punto di vista di chi protesta per i propri diritti e per la democrazia, proteggere la propria identità è una condizione altrettanto necessaria per concorrere alla riuscita finale della lotta sociale intrapresa per la libertà.