C’è un’inchiesta dei servizi italiani sul misterioso caso della Link University (che rischia di inguaiare Conte)

Nel corso degli anni alla Link mettono piede i vertici degli apparati, dal Capo del DIS Vecchione, voluto fortissimamente da Conte pur senza alcuna esperienza di intelligence, a Bruno Valensise, oggi numero due del Dis ed ex-direttore dell'Ufficio centrale per la segretezza, tra i più delicati dell'AISI perché che rilascia i Nulla osta di sicurezza, sorta di patenti che attestano il grado di affidabilità per aziende e singoli cittadini oltre che ovviamente per esponenti di governo e ufficiali delle forze dell'ordine.

Ma è la scomparsa di Mifsud a rendere caldissimo il file. Possibile che di fronte alla scomparsa di uno degli uomini chiave del Russiagate nessuno indaghi? Non lo fa la Procura di Roma, non lo fanno i servizi? In realtà sì, qualcuno continua ad indagare. Gli analisti dell'Aisi iniziano a scavare alle origini dell'Università retta da Scotti. Come nasce e prospera la Link? Quali sono le sue fonti di finanziamento?

Fino al 2015 la Link occupava in affitto da un ente religioso una parte di una palazzina in Via Nomentana 335. Dal 2016 però tutto cambia e avviene il trasferimento in una sede, quella attuale, molto prestigiosa, il Casale S.Pio V ai margini di Villa Paphili. Una svolta improvvisa e rimasta misteriosa. Di certo c'è che fino al 2015 molti insegnanti della Link si lamentavano di non essere mai stati pagati, tant'è che proprio il Movimento presenta una durissima interrogazione parlamentare avanzando dubbi sulla gestione finanziaria e didattica dell'ateneo privato. C'è anche chi ricorda che l'affitto all'ente religioso per la vecchia sede non venne mai del tutto saldato.

Nel 2016 quindi avviene il grande salto: una sede prestigiosa e assai costosa e lo sbarco in Link di soci come Mifsud e Roh, avvocato svizzero. Mifsud ha un ruolo centrale nell'accordo con l'Università moscovita Lomonosov, fucina del regime russo. L'accordo viene firmato alla fine del 2016, presente Mifsud, e poche settimane dopo nella nuova sede della Link un ampio locale viene messo a disposizione della Lomonosov. Una fonte de Linkiesta racconta che in quel locale «era sempre presente una ragazza russa che faceva funzioni di segretaria di Mifsud e Roh». In quel locale dedicato all'università moscovita si trovava spesso anche un avvocato, ex-ufficiale dell'esercito russo in Sud America - Bolivia, Argentina, Colombia e Brasile - che il primo dicembre 2016 ha tenuto alla Link una conferenza presentata da Mifsud e alla presenza di Scotti e Roh (nel video è quello calvo accanto a Scotti). L'intervento di Aleksey Aleksandrovich KLISHIN, questo il nome dell'ospite della Link, fu un classico dell'ideologia putiniana, contro l'UE e gli Stati Uniti dominatori dell'ordine unipolare. Tutto davanti agli occhi di Scotti.