La piccola India di Singapore, dove i problemi della grande India sono vietati

Nel mercato di Little India Arcade, tra incensi e pashmine, espongono statue in legno di Ganesh con una zanna spezzata: si dice che tra le altre cose simboleggi l’imperfezione. Se è imperfetto un dio, come potrebbe mai essere perfetto l’uomo? Con una lungimirante politica sociale e urbanistica, massicce dosi di tecnologie e big data, autoritarismo q.b.. Ed ecco che questo quartiere, in una città-stato asiatica con un Pil pro capite tra i più alti del mondo e una disoccupazione al 3%, è una piccola India che ha risolto i problemi della grande India (problemi che in buona parte corrispondono a quelli italiani). Inquinamento, corruzione, intolleranza, delinquenza. Se le emissioni indiane sono ormai famigerate, qui si susseguono le colonnine per la ricarica elettrica delle auto, che in tutta Singapore sono appena un milione su quasi sei di abitanti. Se il Kashmir pare ancora sul punto di esplodere e nei decenni scorsi non sono mancate tensioni etniche neppure in questo “Little Red Dot” del Sud-est asiatico, oggi nel suo quartiere indiano vivono in pace indù e mussulmani. Naturalmente, come ogni conquista umana – e forse divina – tutto ciò ha un prezzo.

Gli indiani residenti, tra sikh e tamil, sono il 7% della popolazione nazionale. Durante i giorni infrasettimanali i marciapiedi sono liberi: niente calca, nessuno che mendichi. Little India è nata per alloggiare i servitori dei britannici, che fondarono la colonia di Singapore nel 1819, ma il suo nome attuale fu istituzionalizzato solo negli anni ’80 del ‘900. Qui i primi indiani accudivano il bestiame nelle stalle e nelle scuderie, e garantivano un servizio di lavanderia sui corsi d’acqua chiamato in hindi Dhoby Ghaut. In Buffalo Road si tenevano corse in groppa ai bovini. Oggi il quartiere si sviluppa attorno a Serangoon Road, due chilometri a senso unico.

Quattro passi per le traverse ad angolo retto e si raggiunge l’Arcade. Deepak, 32, ha raccolto nel proprio villaggio nel Tamil Nadu una colletta e una lista: ora compra i prodotti che occorrono alla sua gente, soprattutto trapunte e piumoni, e se ne ritorna a casa. Terry, 61 anni, nato qui da genitori di Calcutta, confeziona vestiti su misura e dice che non si è mai sognato di ricongiungersi alla terra degli avi: «Se in India sbagli strada ti accoppano e buttano il tuo corpo in un treno merci» assicura. Sull’avambraccio, sopra alla scritta incisa nella carne “Peace No War”, mostra il tatuaggio di una donna cinese. «Ho servito due anni lo stato in marina, mi sento singaporiano quanto i miei vicini di casa originari del Sichuan».