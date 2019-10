Troppo ricchi e semi sconosciuti al fisco: ecco il piano dell’Ocse per tassare i giganti della Rete

L'Ocse ha un piano per tassare i giganti della Rete e non ha paura di presentarlo. Il segretario dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Angel Gurria, ha esposto la proposta che sarà discussa tra una settimana a Washington, durante il G20 dei ministri delle Finanze in programma il 17 e 18 ottobre. Un progetto ambizioso e globale che punta a terminare una volta per tutte l’età dell'oro delle multinazionali del Web che per almeno due decenni hanno ottenuto smisurati profitti in tutto il mondo pagando tasse da prefisso telefonico. Tutto si basa su due principi. Primo: le società digitali devono pagare le tasse dovunque generano profitti e «abbiano significativi legami diretti con i consumatori». Tradotto, i vari Amazon, Google, Facebook e Netflix non potranno più pagare le loro tasse solo dove hanno il quartier generale, non a caso spesso in uno Stato con una tassazione favorevole. L’obiettivo è superare vecchi schemi di tassazione globale fermi agli anni 20 e distribuire alcuni dei profitti e parte dei diritti di imposizione in tutti i Paesi coinvolti. «Nell'era digitale, l'attribuzione dei diritti fiscali non può più essere esclusivamente circoscritto in riferimento alla presenza fisica». In ogni Stato dove hanno affari, i giganti del Web dovranno pagare le tasse, anche se non c’è una presenza fisica. Sembra una proposta di buon senso e forse un po’ tardiva in base ai tempi che corrono, e invece è la sintesi di 3 progetti provenienti da un gruppo di 134 Paesi che ha richiesto mesi di negoziazione.

Sulla carta, la proposta dell’Ocse potrebbe piacere a tutti, anche a India, Stati Uniti e Regno Unito che finora hanno avuto approcci diversi al tema. E forse è proprio questo il problema. Il rischio è che una norma globale sia blanda e poco efficace per definizione. Sul principio sono tutti d’accordo, ma chi deciderà quanto dei profitti delle multinazionali andrà agli Stati dove si vendono i prodotti e quanto a dove ha la sede? Questo è il tema cruciale per gli Stati dell’Unione europea. Per evitare che ognuno faccia per sé bisogna rispettare il secondo principio del piano Ocse: «l’approccio deve essere unitario», tutti per uno, uno per tutti. Dalla Cina agli Stati Uniti fino all’Unione europea. «In un ambiente caratterizzato dalla minaccia di ulteriori misure unilaterali per affrontare questi problemi, è essenziale andare avanti per costruire una soluzione globale a lungo termine attraverso il G20». Tradotto, almeno sulle cose serie, non facciamo i sovranisti. Perché se ogni Paese agirà in maniera unilaterale applicando tasse diverse a multinazionali con fatturati grandi come Pil di uno medio Stato, gli effetti rischiano di essere negativi. Soprattutto in un’economia globale resa più fragile dalla politica dei dazi.