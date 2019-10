Ecco perché Putin va in Arabia Saudita e che effetti avrà questa visita sullo stato del mondo

Inevitabile però la discussione su quanto adesso sta succedendo in Medio Oriente. L’invasione della Siria da parte della Turchia e il ruolo dell’Iran saranno al centro del dibattito tra i vertici russi e sauditi. «Qui si misureranno le vere differenze tra Mosca e Riad. La prima non ha davvero interesse a porsi come arbitro della questione mediorientale ma piuttosto a prendere il posto degli Stati Uniti come partner privilegiato dei paesi dell’area. Ci ha provato con Israele e adesso lo sta facendo con l’Arabia». Se da un lato c'è l'aspirazione di Vladimir Putin a prendere il posto di Donald Trump, dall'altro i sauditi vorrebbero qualcosa di più. «Mentre la Russia tende a fare solo i propri interessi, Bin Salman vorrebbe un aiuto maggiore dai russi, ma i russi non sembrano interessati a una relazione stabile. Tra i due paesi più che un matrimonio di convenienza sembra essersi instaurata una sorta di partnership limitata, visto che i russi non intendono rinnegare il loro rapporto con l’Iran per i sauditi né tantomeno il contrario. E poi tra Mosca e Riad permangono ancora profonde differenze su Cina ed Europa».

Nonostante le opinioni differenti, Putin e Bin Salman sono però più vicini di quanto si creda. Almeno per quanto riguarda il potere. «Sia il presidente russo sia il principe ereditario saudita condividono una concezione autoritaria del potere, anche se hanno punti di vista diversi. Ovviamente la differente provenienza incide notevolmente sul carattere e sulla loro differente legittimità». Due mondi quasi opposti, ma inevitabilmente destinati a convergere. Almeno in parte.