Serie tv che diventano film, così il cinema può uscire dalla crisi

Una volta era diverso. Una volta, se un film andava bene, e se quel film aveva poi un seguito e se c’era ancora gente disposta a sentir parlare della stessa storia, più e più volte, anche in un formato diverso, ridotto, cambiato, mordi-e-fuggi, si passava alla televisione e il film diventava una serie tv. Oggi, succede il contrario.

Oggi sono le serie tv che hanno il controllo del mercato: i produttori ci spendono di più, tutte le televisioni vogliono avere i loro originali; Netflix, Amazon e le altre piattaforme stanno combattendo una civilissima guerra sullo streaming; e anche i grossi blockbuster, come i film Marvel, funzionano proprio perché – nel corso degli anni, e nel succedersi di capitoli e stagioni – conservano una specie di struttura seriale (se non hai visto il primo film non puoi capire il secondo; e se non hai visto il secondo, non puoi capire il film su questo nuovo personaggio, e così via).

“Downton Abbey”, “Breaking Bad” e, qui in Italia, “Gomorra” sono andate così bene che sono diventate dei film. Quello di “Downton Abbey” è uscito nel Regno Unito e in America, ed è andato decentemente; domani su Netflix (e in alcune sale, per alcuni giorni) arriverà “El Camino”, il film su Jesse, il personaggio interpretato da Aaron Paul in “Breaking Bad”; e il 5 dicembre, distribuito da Vision, toccherà al film spin-off su Ciro L’Immortale, il personaggio di Marco D’Amore che, in questo caso, è anche regista.

Questi tre film, questi tre casi, sono di quest’anno. Nel 2020 uscirà anche “The Many Saints of Newark”, film prequel dei “Soprano” (nel cast, tra gli altri, c’è anche l’italiana Michela De Rossi). E altri titoli sono già in lavorazione. Vedremo, ci stiamo pensando, chissà. Intanto rimane un dato: la tv è buon materiale (ottimo, anzi) per provare a riempire nuovamente le sale. Certo, la crisi dei cinema è tutta nostra. Ma il fatto che nell’industria si senta una mancanza di nuove storie, storie in grado di appassionare lo spettatore, è abbastanza evidente. Oltreoceano o si fanno remake o si fanno reboot; se non sono quelli, sono film ispirati ai fumetti. Qui in Italia, nonostante le infinite perdite, si continuano a produrre commedie, commediole e drammoni familiari, amori impossibili, disgrazie su disgrazie. Ogni tanto c’è qualcosa di nuovo, vero: ma, appunto, succede solo ogni tanto.