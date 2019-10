Precari di Anpal, così il governo Cinquestelle-Pd contraddice se stesso

Peccato però che il 9 ottobre la stessa ministra Catalfo, durante il question time alla Camera, abbia detto il contrario. E proprio, guarda caso, in risposta a un'interrogazione a firma di Debora Serracchiani e Chiara Gribaudo (Pd), in cui le deputate, ora alleate di governo della ministra, chiedevano risposte sulla stabilizzazione degli operatori. Catalfo, di fatto, ha invece confermato quanto detto da Parisi lo scorso 3 ottobre nel corso dell’incontro con una delegazione dei lavoratori in scadenza: non ci sarà nessuna trasformazione automatica dei contratti, ma si procederà con un concorso pubblico per 410 posizioni, di cui solo la metà sarà riservata a chi già lavora in Anpal. Un piano che il Coordinamento dei precari aveva già respinto. «Così si escluderanno 450 lavoratori su 654», spiega Cristian Sica, portavoce del Coordinamento. «Gli operatori qualificati delle politiche attive verranno rottamati. Mentre Anpal procederà al turnover con nuove assunzioni».

La ministra Catalfo ha motivato la scelta elencando una serie di motivazioni tecniche, da una presunta indagine della Corte dei conti a tecnicismi legati al settore pubblico. Motivazioni che il Coordinamento però ha smentito in un comunicato punto per punto. La ministra ha sostenuto, tra le altre cose, che il regolamento di Anpal Servizi (controllata di Anpal da cui gli operatori dipendono) non è mai stato approvato dal cda. Cosa che invece è avvenuta nel giugno del 2017, dicono. Quello che manca, al contrario, sono ancora il piano industriale di Anpal Servizi – annunciato lo scorso giugno e mai presentato da Parisi – e pure il piano operativo dell’agenzia. Proprio quando Anpal si dovrebbe trovare invece in piena operatività per far fronte alla gestione del reddito di cittadinanza, con i centri per l’impiego in pieno caos, tra i navigator da formare e i percettori da convocare per la stipula dei patti per il lavoro. La stessa maggioranza, d’altronde nella Nota di aggiornamento al Def scrive che il reddito di cittadinanza non ha avuto alcun impatto sul mondo del lavoro a causa del ritardo nell’avvio delle politiche attive.