Ucrainagate, le foto di Trump con i due “soci” di Giuliani finiti in manette

Due arresti

Giovedì mattina vengono arrestati, mentre sono al Dulles Airport con un biglietto di sola andata per Francoforte, due uomini vicini a Rudy Giuliani, avvocato personale di Trump. Lev Parnas e Igor Fruman sono accusati di aver violato le leggi che regolano i finanziamenti delle campagne politiche Usa. L’accusa sostiene che Parnas e Fruman hanno incanalato milioni di dollari di denaro straniero nel sistema politico americano, sostenendo che il denaro proveniva da una società di comodo creata dai due. Secondo l’accusa, a un politico, identificato nei documenti come “membro del Congresso 1”, sono stati versati circa 3 milioni di dollari da un da un super PAC denominato “Comitato 1”.

Il politico in questione è stato poco identificato come Pete Sessions, ex rappresentante della Camera, proveniente dal Texas che cercava la rielezione alle elezioni di midterm del 2018. Il super PAC in questione si chiama America First Action, un comitato pro-Trump. C. Global Energy Producers, una compagnia create da Parnas and Fruman, ha donato 325.000 dollari ad America First Action che avrebbe nascosto la vera provenienza del denaro.

L’8 ottobre il giornalista Lachlan Markay su Daily Beast aveva già messo in luce la connessione tra Parnas, Frumas, Sessions e l’attuale indagine Ucraina. Sessions riceve infatti i soldi dai due dopo aver pubblicamente chiesto, attraverso una lettera, l’allontanamento di Marie Yovanovitch, ambasciatrice in Ucraina, poi licenziata da Trump qualche mese più avanti, colpevole di non fare abbastanza pressione sul presidente ucraino affinchè indaghi Joe Biden e suo figlio Hunter.

L’intervento in Ucraina ha anche un altro scopo: portare avanti l’agenda di Trump. Lev Parnas e Igor Fruman stavano infatti cercando di farsi mettere sotto contratto dalla società statale che controlla l’energia per esportare gas liquido naturale. In questo modo i due avrebbero poi potuto informare l’Ucraina dei loro legami con Trump, fatto che avrebbe incentivato l’Ucraina a dirottare alcuni affari su di loro.