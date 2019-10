Effetti collaterali della grande battaglia green: tornare a dipendere da Medio Oriente e Russia

2 - I propositi della Warren

La senatrice del Massachussets ha dichiarato: «Nel mio primo giorno da presidente, firmerò un ordine esecutivo che prevede una moratoria totale su tutti i nuovi contratti di locazione di combustibili fossili per trivellazioni offshore e su terreni pubblici. E vieterò il fracking - ovunque». Questi propositi potrebbero parere eccessivi, ma il clima pro-ecologico diffuso potrebbe aiutare la loro attuazione, anche nel caso alla corsa presidenziale democratica ci fosse un altro candidato. Gli investimenti come conseguenza si sposterebbero verso le rinnovabili ed i motori elettrici, mettendo in crisi l’industria tradizionale centrata sull’energia fossile.

Non solo. Col tempo gli Stati Uniti ritornerebbero ad importare le materie prime fossili, in questo modo premendo al rialzo sul prezzo delle stesse. Se gli Stati Uniti abbracciano l’ecologia è probabile che - fintanto che l’ecologia non prevalga del tutto - si abbia una maggior domanda di energia di origine fossile proveniente dal Medio Oriente e dalla Russia. L’effetto collaterale non voluto del programma democratico sarebbe allora quello di rafforzare le autocrazie.

3 - L'economia del Petro-stato

Il Petro-stato consente alla popolazione di vivere pagando pochissime imposte pur ricevendo una certa quantità di servizi. Si deduce che il Petro-stato funziona agevolmente con prezzi elevati del petrolio e una produzione anche modesta, ma molto elevata in rapporto ai pochi abitanti, come è il caso del Kuwait. Nel caso russo, dove la produzione è cospicua, ma gli abitanti sono numerosi, funziona meno. Per il benessere della popolazione e per il consenso politico rileva dunque osservare il “barile pro-capite”.

Le entrate dello Stato che traggono origine dal settore dell'energia dipendono in origine dal prezzo del petrolio e dai costi di estrazione, ossia dal margine industriale. Si cerca di calcolare qual è il prezzo del petrolio al netto dei costi di produzione che porta il bilancio del Petrolio-Stato in pareggio, una volta che si sia calcolata la quota di entrate fiscale non energetiche. I numeri “ballano” sia perché sono difficili da calcolare, sia perché il bilancio dello Stato può variare. Come che sia, nel caso russo il prezzo del petrolio (da cui ricava quello del gas) che porta il bilancio dello Stato in pareggio era non molto tempo fa di 70 dollari per barile. Nel caso del Kuwait di 50 dollari.