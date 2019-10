I brexiter sognavano di rifare l’impero, ma finiranno per dividere il Regno Unito

C’è ottimismo a Londra, Bruxelles e Dublino. Ma non è tutto fatto, anzi: la delegazione britannica a Wirral è apparsa dopo l’incontro assai meno contenta rispetto alla squadra irlandese. Il pensiero di Londra, che non ha mai parlato a differenza di Dublino di «svolta», è a Belfast. Quei sorrisi dopo le «nozze» a sorpresa tra Johnson e Varadkar non sono infatti piaciuti al Dup, il partito nordirlandese di destra protestante che ha già rappresentato un ostacolo per il precedessore di Boris Johnson a Downing Street, cioè Theresa May. La Brexit si gioca sulle due grandi C: customs e consent, dogane e consenso.

Senza dimenticare che l’Unione europea si è già espressa contro la soluzione proposta da Johnson sulle dogane, cioè l’implementazione di non ben specificate nuove tecnologie per i controlli di frontiera sull’isola d’Irlanda, guardiamo la seconda questione. Tutto ruota attorno al veto che di fatto Johnson ha dato al Dup sugli accordi permettendo al partito di Belfast di imporre un confine duro tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda cancellando con una sola votazione gli accordi proposti da Boris Johnson a Dublino. E qualsiasi alternativa (al vaglio c’è la «doppia maggioranza» per tenere dentro sia gli unionisti che i nazionalisti) rischia di allontanare ancor di più il Dup, che a Westminster è stato spesso fondamentale per la maggioranza relativa del Partito conservatore e lo sarebbe anche nel momento in cui il deal arrivasse alla Camera dei Comuni. Senza i protestanti nordirlandesi, infatti, difficilmente Johnson potrebbe veder approvata la sua proposta per la Brexit rischiando di dover chiedere a Bruxelles, dopo mesi a promettere che «il 31 ottobre si esce», un nuovo rinvio.

Mentre qualcuno a Downing Street sta pensando di rispolverare la soluzione «ibrida» elaborata dall’esperto Raoul Ruparel per l’ex premier Theresa May (una sorta di doppio binario nel Mare d’Irlanda), altri stanno attaccando il Dup. È il caso di David Green, direttore del think tank Civitas e uomo molto vicino alla campagna Vote Leave. Sul quotidiano conservatore euroscettico per eccellenza, il Telegraph, ha scritto che «l’Irlanda del Nord è stata a lungo una pietra al collo per il resto del Regno Unito». Se Belfast impedisse all’Unione di «riprenderci la nostra indipendenza» per Green «sarebbe una tragedia storica». Poi la bomba: «È risaputo che al Regno Unito costa di più mantenere l’Irlanda del Nord che stare nell’Unione europea». Ecco i numeri: «Ogni anno paghiamo 7,8 miliardi di sterline per avere accesso a un mercato di circa 450 milioni di persone e ne paghiamo 8,8 a 1,8 milioni di persone nell’Irlanda del Nord».