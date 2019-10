Le migliori 10 migliori pizzerie napoletane di Milano

Lievità

Una pizza leggera e digeribile, grazie all’impasto realizzato con farine italiane integrali e semintegrali macinate a pietra, lasciato lievitare dalle 24 alle 48 ore, e grazie alla eccellenza degli altri ingredienti. Ecco il progetto di Giorgio Caruso per il locale di via Ravizza (ma ci sono altre due sedi in via Sottocorno e in via Varese): una pizza a degustazione piena di gusto e personalità. Oltre alle classiche Margherite, da provare la Mazara (con cuori di carciofi spinosi stufati, gamberi rossi di Mazara, valeriana fresca, fiordilatte e provola affumicata di Agerola) e la Pasqualina (con burrata di Andria, scarola ripassata con pinoli e uvetta, bottarga di tonno rosso e olio evo da olive nocellara del Belice). La carta cambia spesso e anche le stagionali offrono qualche piccola variazione nell’accostamento degli ingredienti: in tal modo il cliente è invogliato a tornare per sperimentare nuovi sapori.