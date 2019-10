Attacco e ricatto, la strategia di Erdogan funziona. E l’Europa non sa cosa fare

E dire che l’8 giugno del 2016 l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, aveva presentato una strategia per rendere Bruxelles «un attore globale più forte». Un piano rivoluzionario che mettendo la cultura al centro avrebbe promosso «un ordine globale basato sulla pace, lo stato di diritto, la libertà di espressione, la comprensione reciproca e il rispetto di valori fondamentali». Se avessero scritto «la pace nel mondo» sarebbero stati più credibili. Mogherini voleva rendere Bruxelles il campione della diplomazia del soft power, tre anni la politica estera europea non ha spostato le relazioni internazionali di un centimetro. Lo ha detto con una certa rassegnata lucidità anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un suo intervento ieri ad Atene, in un vertice con altri capi di Stato: «In questo mondo di giganti, l'Ue rischia di essere marginale, come la crisi siriana sta dimostrando in queste ore. Lì i protagonisti sono altri, ma le conseguenze si scaricano sull'Europa».

La colpa non è di Mogherini ma dello stato della difesa europea. A eccezione di Francia e Regno Unito, gli Stati europei stanno spendendo sempre meno per migliorare la tecnologia di difesa e il loro parco armi. Il problema non è solo di merito, quanto di metodo. Quando usa la forza, l’Ue lo fa nella cornice Nato o Onu, quando usa i soldi e la persuasione riesce a siglare accordi che si rompono al primo scricchiolio. Come l’accordo 5+1 con l’Iran, considerato il capolavoro politico europeo prima dell’arrivo di Trump spaccatutto.

L’Unione europea avrebbe un modo per ricattare Erdogan: bloccare il pagamento della seconda rata e togliere dal tavolo l’idea di una terza tranche di finanziamenti alla Turchia di cui si dovrebbe discutere al prossimo Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. Ma non succederà per due motivi. Primo, nessun leader europeo vuole regalare l’unico tema che fa schizzare i sovranisti nei sondaggi: l’invasione dei migranti. Nel 2022 si voterà in Germania e in Francia, l’anno dopo in Italia. Dopo aver scampato il pericolo alle le elezioni europee, né Macron, né Merkel hanno voglia di creare le condizioni per la vittoria dei sovranisti nei prossimi cinque anni.

Il secondo motivo è che la Turchia non è un nemico qualunque, ma un alleato Nato. Come ha scritto Linkiesta, l’Italia fino a dicembre difenderà il confine turco da un possibile attacco siriano al confine con centotrenta uomini, una batteria di missili terra aria Aster SAMP/T e alcuni veicoli logistici. proprio perché è obbligata ad aiutare un alleato del Patto militare atlantico in difficoltà. Anche qui un’altra contraddizione della politica estera europea. Ammettendo la presa di posizione di Bruxelles l’Italia dovrebbe abbandonare subito l’operazione Active Fence. Ma la difesa europea, che per ora non è altro che una cooperazione rafforzata tra le forze militari dei 27 Stati, senza il Regno Unito, è contenuta come una matrioska nella scatola più grande della Nato. Nulla di male, ma ricordiamocelo al prossimo appello alla pace nel mondo.