Investimenti, perché masticare l’abc (e affidarsi ai siti sicuri) sono la migliore soluzione per evitare le truffe

Soprattutto su Internet, essenziale è tenere gli occhi aperti contro potenziali truffe. Alcuni vecchi classici funzionano ancora oggi. Come lo schema Ponzi, che prende il nome da un italiano immigrato in America agli inizi del ‘900. Uno schema che funziona finché riesce a raccogliere denaro dagli ignari investitori, a cui rende interessi altissimi. Quando però non ci sono più persone che investono il circolo è destinato a interrompersi, con conseguente perdita di tutto quello che si era speso. Lo dimostra lo scandalo di Bernie Madoff del 2009. Se il mondo di Internet nasconde insidie, come crociere o prodotti ultratecnologici a prezzi ultra-stracciati, pagine-esca che attirano gli utenti con lo scopo di carpire i dati personali (il nome è phishing), siti di crowdfunding farlocchi o banner finanziari che promettono magie degne del mago Merlino, è anche vero che oggi il web è una delle risorse più utili per investire in maniera semplice e intuitiva.

Un esempio positivo di questi strumenti è Gimme5, il salvadanaio digitale di AcomeA che permette di investire a partire da 5 euro. Per scegliere quale utilizzare, è importante fare caso alla solidità del servizio: vale sempre la pena di spendere qualche minuto per fare ricerca e verificare l'affidabilità del portale, piuttosto che lanciarsi ad occhi chiusi sul primo che capita. Nel caso di Gimme5, che consente di investire nei fondi comuni di AcomeA SGR, si può fare affidamento su una reputazione pluriennale, che da ormai sei anni porta l'azienda sul podio del Premio Alto Rendimento promosso dal Sole24Ore.

Per il resto, mentre navigate assicuratevi di dotarvi di una barra antiphishing, che smaschera i siti fasulli, e diffidate dei siti che richiedono l'inserimento di dati personali, così come di quelli con sedi in paradisi fiscali o non registrati presso Consob o Banca d’Italia. Quando si parla di truffe, soprattutto online, la prevenzione è il primo, necessario, passo per tutelarsi. Di qui l'importanza della scelta.