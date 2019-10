La leggenda dell’attore di Baywatch che ha abbattuto il Muro di Berlino con una canzone

Quando vengono intonate le prime note di Looking for Freedom, la scena è pazzesca: una folla oceanica – secondo alcuni almeno 500mila persone, secondo altri addirittura un milione – che si abbraccia, si tiene per mano e canta, a pochi passa dalla Porta di Brandeburgo e sotto la direzione di un americano in giacca di pelle con delle lucine intermittenti e una buffa sciarpa a tastiera di pianoforte.

Quella notte di Capodanno sancisce la nascita della leggenda secondo cui David Hasselhoff ha tirato giù il Muro di Berlino: e come in tutte le leggende, a un certo punto inizia a vivere di vita propria, e diventa difficile separare la verità dall’immaginario.

Da quella notte, una canzone che parla di libertà – anche se non proprio in termini di liberazione da un regime dittatoriale – viene indissolubilmente associata all’evento più importante della storia tedesca recente, ed il suo interprete con essa. Nei giornali e nelle riviste si moltiplicano gli incontri, narrati da Hasselhoff ma non solo, con ex tedeschi dell’Est che raccontano come Looking for Freedom fosse diventato una specie di inno non ufficiale in quei mesi gloriosi, e l’immagine all american del protagonista di Knight Rider rappresentasse un po’ un ideale di come poteva essere la vita oltrecortina.

Se volete potete comprare un libro su alcuni fatti notevoli della storia europea, scritto dalla giornalista del Guardian Emma Hartley, che si intitola Did David Hasselhoff End the Cold War?; se invece preferite i documentari, nel 2014 è uscito Hasselhoff vs. the Berlin Wall, una produzione National Geographic dove the man himself racconta la storia del Muro e delle sue vittime. C’è anche chi si chiede come mai non sia appesa una sua foto nel Mauermuseum, il Museo del Muro a Checkpoint Charlie – e Hasselhoff stesso, in effetti, in un’intervista del 2004 al magazine tedesco TV Spielfilm disse di trovare un po’ triste che in quelle sale su di lui non ci fosse neanche un cenno.