Sindrome alcolica fetale, la malattia nascosta

La chiamano la “malattia degli invisibili”. È la sindrome da feto-alcolica (o Fas), una disabilità che colpisce i bambini figli di madri alcooldipendenti. E Sacha, figlio adottivo di Pasqua Milella, è oggi un adolescente affetto da una malattia, considerata invisibile. Dietro la sua storia, costellata di difficoltà quotidiane, c’è quella della sua famiglia adottiva. Che da sette anni, quando Sacha è arrivato in Italia aveva appena 18 anni, è alla ricerca di risposte e di una strada per consentirgli di vivere una vita il più possibile normale. «All’inizio, tranne il fatto che non avesse voglia di studiare, che avesse qualche difficoltà di linguaggio, non avevamo alcun sospetto. I dubbi sono arrivati quando abbiamo deciso di mandarlo a scuola, abbiamo provato a fargli prendere un diploma ma non c’è stato verso e ci siamo dovuti accontentare di una terza media col serale», racconta la madre. Sacha non sa compiere gesti che non siano meccanici e ripetitivi. Non ha nessuna percezione dello spazio e del trascorrere del tempo. «Pensavo che i problemi di Sacha fossero di natura mentale, ma non ho mai pensato prima che si potesse trattare di una disabilità che Sacha si portava dietro perché la mamma biologica era un alcooldipendente».

Ancora poco conosciuta e studiata, in Italia – stando ai dati dell’Istituto Nazionale di Statistica – su 450mila bambini nati nel 2018, circa 36mila sono affetti da Fas, 16mila da Fas parziale, mentre oltre 20mila da sindrome da feto-alcolica e disturbi correlati (Fasd). Riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale come una malattia rara, «per la sua diffusione, non dovrebbe essere trattata come tale». A dirlo è la dottoressa Simona Pichini dell’Osservatorio Fumo, Alcool e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità. «Cresce però la coscienza di questa che più che una malattia – sostiene Pichini – è una disabilità. Finalmente anche in Italia s’inizia a parlarne».

«Il fatto che venga ancora oggi trattata come una malattia rara è dovuto alla scarsità degli studi fatti nel nostro Paese», continua. Sebbene esistano delle linee guida americane ed europee che consentano di riconoscere i segni della sindrome già nei primi anni di vita del bambino, il problema che si è posto in Italia è che ancora oggi non ci sono medici a conoscenza di tali schemi diagnostici. Questo deficit ha portato a marginalizzare il fenomeno. A nasconderlo come si fa con la polvere sotto il tappeto. Così questa sindrome rischia di rimanere sottostimata e sottovalutata, nonostante abbia un impatto sociale.

Mentre in Italia la stima dei casi resta ancora approssimativa, secondo la dottoressa Stefania Bazzo del comitato scientifico dell’Associazione Italiana Disordini da Esposizione da Alcool (Aidefad), si può per ora ipotizzare un costo sanitario complessivo che oscilla tra l’1,5 miliardi di euro e i 2,6 miliardi di euro. L’aggravio per il Servizio Sanitario Nazionale e per lo Stato c'è. E deriva dalle mancate diagnosi e da quelle fatte male. Nel corso della vita, le persone esposte da alcool in fase prenatale non solo sono soggetti a problemi di salute mentale, ma non riescono a vivere in autonomia. Hanno difficoltà con il lavoro, tanti hanno un’esperienza scolastica fallimentare, problemi con la legge - spesso finiscono in carcere o in isolamento - o hanno comportamenti sessuali inappropriati. O, a loro volta, sviluppano come i genitori biologici delle dipendenze.