La nuova marcia su Roma di Salvini per riprendersi l’Italia

A Roma, a Roma! Matteo Salvini avrà il suo predellino nella Città Eterna, sabato 19 ottobre (il giorno-clou della Leopolda, e non è un dettaglio). Non sarà una manifestazione della Lega. Non sarà una manifestazione del Centrodestra. Sarà l’atto di nascita di una nuova Cosa, la Cosa salviniana: «L’atto fondativo di un progetto di allargamento a forze diverse», spiegano gli organizzatori all'AGI. Il copione e la piazza sono gli stessi del lontano 2006, quando Silvio Berlusconi per ricompattare il suo popolo dopo la sconfitta elettorale e l’insediamento del secondo Governo Prodi, si pigliò San Giovanni e la riempì di un paio di milioni di persone (secondo lui, per la Questura erano 700mila: comunque moltissime). Fu il debutto ufficioso del Popolo della Libertà, che infatti si formalizzò come federazione pochi mesi dopo. Ed è impossibile non riconoscere una simmetria politica tra quell’antica operazione e quella predisposta dal Carroccio per la prossima settimana.

Stavolta lo slogan sarà “Orgoglio Italiano” e la scenografia prevede un implicito passaggio di consegne tra il vecchio capo e il nuovo: il Cavaliere infatti non sarà sul palco, al suo posto ci sarà una delegazione guidata da Antonio Tajani, che avrà la parola alla pari dei molti altri soggetti invitati (compreso lo scissionista Giovanni Toti col suo "Cambiamo"). Niente bandiere, né per loro né per gli altri. L’unico vessillo ammesso sarà il tricolore, e c’è da scommettere che se il servizio d’ordine sarà clemente con i Leoni dorati del Veneto o con le effigi di Alberto da Giussano, per forzisti e Fratelli d’Italia non saranno fatte eccezioni. L’obbiettivo comunicativo è ovvio: grandi titoli sulla "piazza di Salvini", requiem per le aspirazioni protagoniste di tutti gli altri.