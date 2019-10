Si scrive “Sudafrica” o “Sud Africa”? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Due le piste da seguire: la tradizione nell’uso italiano di questi coronimi e la grafia nei corrispondenti in altre lingue. Andrà premesso che il Paese è indipendente (dal Regno Unito) dal 31 maggio 1961, ma che l’odierno Sudafrica fu unificato già dal 1909 e che dal 1914 venne formalmente costituito come dominion all’interno del Commonwealth britannico come Unione Sudafricana (Union of South Africa).

Nel XX secolo i testi libreschi, giornalistici, enciclopedici, ecc. non concordano sulla grafia della voce usata per indicare il territorio qui considerato. Sud Africa, Sudafrica e in misura minore Sud-Africa sono utilizzati indifferentemente, come si può dedurre da una rapida indagine condotta con Google Ricerca Libri in rete.

Il Deonomasticon Italicum di Wolfgang Schweickard non presenta la voce Sudafrica, ma s.v. Africa (vol. I, 1997) registra sudafricano agg. ‘del Sudafrica’ (1892) con la variante sud-africano (1961) e ‘abitante, nativo del Sudafrica’ (1892) con sud-africano (1991) e sudafricanizzazione ‘l’acquisire caratteristiche e atteggiamenti simili a quelli del Sudafrica, soprattutto per quanto riguarda il problema razziale e il modo di affrontarlo’ (1988).

Anche oggi, come del resto valutato già da alcuni lettori che ci scrivono, le varianti sono usate senza distinzione; una banale ricerca con il motore Google, usando nella stringa la parola “stato” per essere certi di isolare i testi italiani, indicherebbe tuttavia un uso della forma univerbata Sudafrica doppio rispetto a Sud Africa.

La nazione delle tre capitali (Pretoria capitale amministrativa, Città del Capo legislativa e Bloemfontein giudiziaria) è anche il Paese delle 11 lingue ufficiali: due europee e nove locali. In inglese è la Republic of South Africa, in afrikaans Republiek van Suid-Afrika (fino al 1983 — Zuid-Afrika, come in nederlandese, da cui la sigla ZA usata in vari contesti, per esempio nei dominî Internet). Inoltre la voce Africa, resa come Afrika, in un caso Aforika e in un altro Afurika, appare nelle lingue ufficiali Zulu, Xhosa, Tswana, Southern Sotho, Tsonga, Swazi, Venda e Southern Ndebele separata dall’indicatore per ‘sud’ ed esclusivamente in Northern Sotho unita da un trattino (Afrika-Borwa).