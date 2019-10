Milanesi, bresciani, romani, la gran partita di Confindustria

E allora qui entrano in campo gli altri papabili. Dal presidente di Federlegno, Emanuele Orsini, a quello di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, o ancora Edoardo Garrone, di Erg, ma forse è meglio dire presidente del Sole 24 Ore. Per non dire di Marco Tronchetti Provera, che giovedì scorso era a Piazza Pulita da Corrado Formigli. Capitani, colonnelli e generali d’industria. Chi più chi meno rappresentativo di un Nord manifatturiero, non solo milanese, non solo lombardo, desideroso di alzare la voce e valorizzare un Made in Italy oggi quanto mai angosciato dalla Germania che rallenta e dal rischio dazi imposti da Donald Trump. Lavoro, green economy, innovazione. Si può essere d’accordo o anche no su tutto questo. L’industria può piacere o meno. Ma gli imprenditori credono in quello che dicono. Eccome.

Con questo spirito, Marco Bonometti, il presidente di Confindustria Lombardia, ha tentato di rimettere insieme i cocci. Prima con un pranzo, a inizio della scorsa settimana. Poi, giovedì appena passato, con una riunione che pare sia stata quanto meno frizzante. Bonometti è un uomo di decisione, sostanza e istinto, colui che già quattro anni fa si era immolato, per lasciare campo libero ad Alberto Vacchi, poi battuto da Boccia. Bonometti, il manifatturiero bresciano – paro paro come Pasini – ma dal cuore lombardo. Non gli dev’essere stato facile, vista l’indole vulcanica, far da paciere. Peccato però che dalle sue adunate non è uscita né una fumata bianca né una fumata nera.

Nulla. Eppure il messaggio era chiaro: stringiamci a coorte, ragazzi, che qui ci fanno il mazzo ancora prima di uscire dagli spogliatoi. Ma niente. In Lombardia si temporeggia. Si litiga. E non si arriva a un dunque. Il tutto con il piacere di chi trama per un’altra Confindustria. Meglio o peggio non è dato saperlo. Ma soprattutto per il godimento di quelli che si ingozzano di popcorn di fronte all’imbrunire dei soggetti intermedi.