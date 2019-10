Trovato il modo di manipolare le prossime elezioni, con la complicità di Facebook

Ora il lavoro sporco potrà farlo direttamente Trump, o chiunque altro in America o in Europa, senza bisogno dell’aiutino esterno degli agenti del caos globale.

Joe Biden e altri hanno chiesto a Facebook di rimuovere alcuni di quei messaggi trumpiani a pagamento, in quanto visibilmente falsi, ma Facebook è irremovibile perché non è suo compito quello di censurare il dibattito politico.

La senatrice Elizabeth Warren, definita da Mark Zuckerberg «una minaccia esistenziale per Facebook», ha pagato Facebook per diffondere la notizia falsa di un sostegno formale di Zuckerberg a Trump, provando a scuotere il colosso della Silicon Valley dalla pretesa di essere una piattaforma neutra non responsabile dei contenuti che veicola. La notizia dell’appoggio di Zuckerberg a Trump è chiaramente una bugia, ma la scelta di Facebook di accettare sul suo network anche le pubblicità politiche chiaramente false è, di fatto, un endorsement della filosofia trumpista.

La situazione è così grave che se Zuckerberg decidesse di penalizzare Warren o qualcun altro, e magari di favorire un suo candidato, potrebbe liberamente modificare l’algoritmo di Facebook e far sparire gli uni dal dibattito politico e amplificare la voce dell’altro. Per fortuna, Zuckerberg non ha nessuna intenzione di manipolare le elezioni, perché non ha fondato Facebook per questo e perché non rientra nel suo modello di business. Non è cattivo, insomma, ma è arrivato il momento di dimostrarlo.