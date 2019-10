L’altra faccia di Facebook, e se fosse Mark Zuckerberg l’oltreuomo di Nietzsche?

«Un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme – una crisi, quale mai si era vista sulla terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono dinamite». L’ha scritto Mark Zuckerberg in un post su Facebook. No, non è vero. L’ha scritto Friedrich Nietzsche in un passo di Ecce Homo. Eppure, se chiudiamo gli occhi e cerchiamo di scordarci Zuck impalato davanti al Congresso dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, con quella faccia da secchione che di punto in bianco non azzecca più un’equazione differenziale, il paragone con una dinamite per le coscienze – o con una bomba all’idrogeno per le coscienze: nella Silicon Valley, si sa, tifano per l’energia rinnovabile – non suona più così assurdo.

Facebook ha due miliardi e rotti di utenti nel mondo, 30 milioni solo in Italia (il 50% della popolazione). Nel 2018 Instagram toccava i 19 milioni di utenti mensili, solo nel 2017 i milioni erano 14. Un miliardo e mezzo di persone usano WhatsApp. Tutti e tre i servizi sono proprietà di Facebook Inc. In metro, al parco, in spiaggia, alle poste, non c’è colpo d’occhio libero da una faccia azzurrata dal led di uno smartphone. Parliamo più con la bocca di pixel di Zuckerberg che con la bocca di carne che c’ha dato mammà. Il mondo in cui crediamo di vivere ci viene mostrato pezzo per pezzo dai suoi social network. Un colpo di pollice ed ecco la finanziaria, un altro ed ecco la guerra tra curdi e Turchia, un altro ed ecco le spiagge delle Maldive, un altro ed ecco la tua ex più felice di te. La realtà che consideriamo reale è il mosaico di un artista anonimo, un collage di scelte fatte da un algoritmo di cui non sappiamo un ragionevole nulla.

Un recente articolo del New Yorker (https://www.newyorker.com/magazine/2019/10/14/nietzsches-eternal-return) riporta un passo in cui Nietzsche immagina un tipo superiore di essere umano che, grazie alle sue doti di volontà, conoscenza, ricchezza e influenza, usi l’Europa democratica come strumento per plasmare l’essere umano. Un artista, la cui materia bruta siamo tutti noi. Per il magazine americano, i candidati più verosimili a incarnare questa stirpe di innovatori oltreumani sono però i magnati della Silicon Valley.

E perché mai noi siamo così felici di farci tele-plasmare da loro? «Che cos’è per l’uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E questo appunto dev’essere essere l’uomo per l’oltreuomo: un ghigno o una dolorosa vergogna», scrive Nietzsche. Ed eccoci ai nostri profili Facebook e Instagram. Quando ci affacciamo nell’abisso del libro delle facce, l’abisso del libro delle facce si affaccia dentro di noi. Gli regaliamo vita e pensieri, opere e omissioni, a patto che consenta pure a noi di modellare come ci pare una piccola porzione di mondo: noi stessi.

L’ideale decadentista della vita come opera d’arte sta al nostro account come il cercopiteco sta all’homo sapiens. Quello che siamo fuori dal profilo social ci appare come un ghigno e una dolorosa vergogna. Là dentro, invece, siamo noi i padroni del nostro bene e del nostro male, delle nostre ferie e delle nostre rughe. L’efficacia delle singole volontà di potenza è finalmente quantificabile: voilà il numero dei like e dei follower. Perché, se come diceva il gran baffone di Lipsia, non esistono fatti ma solo interpretazioni, quando un buon numero di queste interpretazioni concordano nel ritenerci persone realizzate, non lo diventiamo forse davvero? Chi potrebbe dimostrare incontrovertibilmente il contrario?