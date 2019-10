Ecco perché gli appalti pubblici sono centrali per l’economia green

Se c’è un settore che può fare la differenza per incentivare la transizione ecologica, quello è la pubblica amministrazione. Soprattutto da quando, con il nuovo codice degli appalti, il Green Public Procurement (Gpp), ovvero l’integrazione dei criteri ambientali nei processi di acquisto, è diventato obbligatorio. Significa che al momento della scelta di mobili, alimenti o mezzi di trasporto, qualsiasi ente pubblico – dai comuni ai ministeri – deve tenere conto dell’impatto ambientale dei prodotti acquistati. E con 150-170 miliardi di euro spesi dal pubblico ogni anno tra acquisti e appalti, se l’“etichetta ecologica” diventa un requisito necessario, anche le imprese vengono per forza di cose ri-orientate verso la conversione green. «È evidente che il potere della pubblica amministrazione di orientare il mercato verso una maggiore attenzione ambientale è molto alto», spiega Silvano Falocco, direttore della Fondazione Ecosistemi e Forum Compraverde Buygreen, che il 17 e 18 ottobre ha organizzato a Roma gli Stati generali degli acquisti verdi. Due giorni di convegni e workshop per studiare come rendere più “verdi” uffici, mense scolastiche e persino festival musicali. Tra gli ospiti presenti, anche i ragazzi di Fridays for Future, che stileranno un capitolato di gara green da sottoporre alle università per i bandi delle mense di ateneo.

Falocco, partiamo dalle basi: come funziona il Gpp?

È come quando una persona va ad acquistare un bene ed è attenta alle etichette ecologiche che questo bene ha. Al momento della redazione di un capitolato di gara e di un appalto, gli enti pubblici devono rispettare i requisiti che hanno a che vedere con gli impatti ambientali delle opere realizzate.

Il decreto verde approvato dal governo come influisce?

Il decreto va nella direzione auspicata, ovvero quella di togliere dal patto di stabilità le spese che derivano dall’incremento dei costi per gli acquisti dovuto alle caratteristiche green dei beni. Questo vale soprattutto per tre settori: trasporto, edilizia e mense. Macchine elettriche, cibo biologico e materiali per l’edilizia a basso impatto ambientale hanno una differenza di costo rispetto ai beni tradizionali.

Oltre ai criteri ambientali, la legislazione dà anche la possibilità di controllare se nelle filiere di produzione vengano rispettati i diritti dei lavoratori. Sostenibilità ambientale e sociale camminano insieme.

Proprio su questo nel forum ci sarà una sessione dedicata con esperti Ocse da Svezia, Norvegia e Inghilterra. La pubblica amministrazione ad oggi può verificare anche i requisiti sociali negli acquisti e negli appalti pubblici. In Italia sono le singole stazioni appaltanti che lo fanno. Nella redazione dei Cam, Criteri ambientali minimi, è stata introdotta anche la parte relativa agli aspetti sociali, che diventa quindi un criterio premiante.