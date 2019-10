Uso e abuso dei commissari straordinari, ma solo la politica può risolvere i problemi

La lista pubblicata dal Governo riporta ben 31 Commissari straordinari. Una lista che comprende solo quelli di nomina governativa, perché quelli relativi alle tante aziende in crisi (Mercatone Uno, Whirpool, Ilva…) sono chiaramente tenuti fuori.

Non mancano però gli esempi interessanti. In Toscana, e più precisamente a Follonica, c’è il “Commissario straordinario del Governo per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati (Combustibile solido secondario) perse dalla Motonave "IVY" nelle acque del Golfo di Follonica”. Una definizione chilometrica che nasconde però un danno ambientale gravissimo. L’incarico, affidato al Contrammiraglio Aurelio Caligiore, è quello di recuperare 56 ecoballe di plastica perse dalla nave nel 2015. Una storia passata sotto silenzio per quattro anni. C’è il rischio di rovinare in maniera permanente uno dei tratti più suggestivi della costa tirrenica, premiato appena lo scorso maggio con la bandiera blu per “la qualità ambientale della località costiere”. E intanto le balle di plastica giacciono in fondo al mare.