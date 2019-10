La crisi della politica nasce dalla fine dell’interesse generale

Come si fa politica quando l’interesse generale sembra svanito? Un discorso “politico” ha sempre il senso dell’intero, della polis, della comunità nel suo insieme: rivolto a nessuno in particolare e a ciascuno in generale. Si può dire che esista ancora un punto di vista pubblico?

La stessa irrilevanza dei programmi lo testimonia. Nessuno più li legge, e oramai neppure si scrivono. Tanto meno qualcuno li conosce o vota per il programma generale, semmai decide su una singola issue: porti chiusi/porti aperti; reddito di cittadinanza e così via. Ma i programmi generali non hanno più presa. Emozione zero.

La ratio del discorso politico prima era relativamente semplice: c’è un interesse generale (talvolta mutuato in interesse di classe; o di territorio) ma sempre generale. Su questa stella polare si presentavano proposte generali, declinate talvolta per settore: l’industria, la scuola, la sanità, l’agricoltura e così via. Interessi generali anche loro, anche se suddivisi per categoria. La proposta che sembrava rispondere meglio all’interesse generale, seppur coniugato in termini di classe, di ideologia o di territorio, risultava vincente.

Oggi tutto questo ci sembra allo stesso tempo pesante e irrilevante.

Vediamo allora come sono cambiate le cose nel vivo della società. L’identità socioeconomica è declinante, mentre cresce fortissimamente quella emotiva. La stessa identità si sviluppa in maniera random, senza le categorie ideologico-filosofiche cui eravamo abituati e si può agganciare a qualunque cosa. Ad esempio, essere vegani può assumere una identità potente e ben più forte di tutte le variabili socio-economiche; alcune venature dell’ambientalismo prendono una connotazione identitaria onnicomprensiva; le identità dei gruppi più radicalizzati del tifo calcistico creano identità inossidabili; avere un animale domestico crea appartenenza più di quella politica; l’identità di quartiere è più forte di quella della città.

Su ciascuno di questi esempi si potrebbe discutere a lungo. Qui vogliamo solo dire che se “esse est percipi”, se l’identità è data non oggettivamente, cioè dai dati storici, demografici e anagrafici, ma dalla percezione di sé che hanno le persone, allora siamo davanti a una grande frammentazione.

Un altro elemento decisivo è che pochi pensano che il proprio destino possa essere determinato dalla politica (se non quelli che vi lavorano dentro). L’80% del bilancio pubblico italiano è sostanzialmente fatto di spese “dovute” (pensioni, trasferimenti agli enti locali, ecc.) perciò quello che sembra uno strumento che può cambiare tutto, in realtà può cambiare poco. Infatti, tranne le leggi di principio, per il resto si tratta di mescolare e calibrare incentivi e disincentivi: siamo lontani dalla politica che cambia il destino della gente.

Meglio provvedere da sé. Se l’università italiana non funziona, si fa prima a mandare i figli all’estero che puntare sull’ennesima riforma. Questa “impotenza” della politica è abbastanza nuova, perché l’Italia è stata costruita con la politica che cambiava le cose sostanziali (la scuola per tutti; la sanità per tutti; la rete ferroviaria e poi telefonica, ecc.). Tutto questo non c’è più. Sperare che il mondo personale di ciascuno cambi con la politica è una speranza eccessiva.