Più condivisione, meno possesso. Così la sharing economy ha già cambiato il nostro rapporto con le cose

Generalizzando, chi è adulto oggi è cresciuto in un’epoca di possesso: la casa, l’auto o la moto, l’orologio, i libri, l’arte nelle sue varie forme, eccetera. Mentre i giovani di questi anni sono ormai abituati alla sharing economy, ossia all’economia della condivisione, che molto probabilmente si svilupperà sempre di più. Per esempio, ecco che nelle case abbiamo accantonato i dvd per guardare i film su Netflix e buttato nel camino i libri – ovviamente scherziamo – per leggerli con Kindle. Con un’opzione inimmaginabile fino a pochi anni fa: abbiamo più cose a disposizione possedendone di meno; questo, per l’appunto, attraverso la diffusione di una economia basata sulla condivisione e sui servizi in abbonamento. Dallo streaming ad Airbnb, Uber, eccetera.

Quale sarà il rapporto degli uomini di domani con l’uso e il possesso degli oggetti? Se lo chiedono in tanti, anche menti illuminate, come quelle di chi insegna alla Singularity University o come Kevin Kelly, scrittore, editorialista, fotografo e, tra le mille esperienze della sua vita trasversale, cofondatore della rivista Wired di cui è stato anche direttore. Che valuta la questione non solo sui concetti, molto concreti, di praticità e convenienza, ma considera soprattutto il comfort e la familiarità – valori difficili da digitalizzare o sottoscrivere – utilizzando l’esempio dei vestiti, che effettivamente potremmo presto condividere.

Presto, infatti, una scansione corporale potrà misurarci al millimetro facendoci sapere quali vestiti sono perfetti e disponibili per noi anche a distanza, ci verranno consegnati per indossarli magari soltanto in una occasione e poi restituirli; e una volta puliti potranno essere inviati al prossimo utente. Magari, di primo acchito, è un’idea che ci piace poco, ma pensate alla straordinaria comodità di viaggiare lasciando a casa la valigia piena di vestiti e oggetti personali perché troviamo ciò che ci serve direttamente arrivati a destinazione; e lasciare tutto lì alla partenza. Fantastico.