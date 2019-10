Dietro la violenza, la verità: così Daniele Vicari racconta l’inferno della morte di Emanuele Morganti

Due anni fa Emanuele Morganti fu ucciso ad Alatri. Lo picchiarono a morte, una via crucis di stazioni allucinate, i volti deformati dei predatori, quello incredulo della vittima. Emanuele fu ucciso in una piazza affollata, per noia, per tracotanza, per marcare il territorio, per deturpare il bello.

Un ventenne che amava la montagna, il silenzio, un fiore nel deserto di pietra. Lo picchiarono senza motivo, lo finirono con una violenza disumana e fredda, quella dei predatori, senza emozione e nemmeno rabbia.

Vicari conosce la famiglia di Emanuele e ha accesso a una storia che lo strazia così come strazia centinaia di migliaia di italiani. Una storia che per gradi di separazione è diventata la sua e poi la nostra, quella di chi è padre ed è figlio.

Di lì è iniziata la sua arrampicata, quella più dolorosa sulla parete gelida della rabbia, del risentimento, degli errori e della morte.

Ha scritto un libro Vicari, pagine dense e preziose, Emanuele nella battaglia. «Qualcuno la chiama in modo generico “provincia” ma, in alcune zone del Paese, quel mondo può diventare una sorta di aldilà».

Quando arrampichi non c’è arte, non esiste la possibilità della finzione. In parete ci sono lucidità, coscienza ed euforia. Vicari lo sa, mette in fila nomi e fatti, contiene la furia, la lascia galleggiare lontano, non cede alla tentazione. Non sposta la camera. Non usa le corde e gli strumenti rassicuranti della narrativa.

Emanuele nella battaglia (Einaudi editore), è un libro importante per capire chi siamo, cosa siamo diventati, quanto sia pericoloso quaggiù, quanto sia importante arrampicarsi e guardare dall’alto, da dove violenza, micro e macro criminalità, crudeltà e omertà sembrano tanti puntini uniti da un tratto unico, riconoscibile e tanto più netto quanto più si sale, una figura geometrica che si chiama Italia.

Un lavoro fondamentale per ciò che mostra senza chiedere al lettore di aderire a una teoria, lasciandogli lo spazio del respiro e dell’angoscia.

Una delle scene più potenti e terribili di Shoah è quella in cui Lanzmann inquadra un campo verde, l’erba alta scossa dal vento, un prato dove un tempo stavano le baracche del campo di concentramento. Dire l’indicibile. Vicari lo scrive.

La gita in montagna di Emanuele e Federico, liberi nel silenzio e nelle infinite possibilità della vita è l’indicibile, la bellezza più straziante, il ricordo di quel che eravamo, che potremmo essere, che non saremo.