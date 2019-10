Ecco che cosa può fare l’Italia per fermare Erdogan

I curdi siriani, che insieme ai Peshmerga iracheni, pagando un prezzo altissimo con oltre 10mila caduti, hanno sconfitto ISIS con il sostegno della Coalizione internazionale che ha garantito la copertura aerea, addestramento e forniture militari. I curdi in Siria ed in Iraq sono stati i “boots on the ground” di un Occidente che, dopo le infinite guerre in Iraq e in Afghanistan, non sarebbe più riuscito a fermare con proprie truppe sul terreno l’avanzata inesorabile dei jihadisti che fino a poco tempo fa occupavano meta della Siria ed un terzo dell’Iraq.

Era già successo a Kirkuk, quando dopo il Referendum sull’Indipendenza del Kurdistan iracheno (25 settembre 2017), l’Occidente abbandonò i curdi, costretti a ritirarsi da Kirkuk e dalle altre zone strappate dall’ISIS, per evitare il massacro da parte delle milizie sciite, armate dal regime iraniano e sostenute dall’esercito iracheno, armato da noi.

Ora è successo di nuovo, in maniera ancora più eclatante. La morte di Hevrin Khalaf​ ne è la metafora più evidente: donna, libera, impegnata in politica per la convivenza civile fra curdi, arabi, assiri, islamici e cristiani, fondatrice, in una terra che sembrava senza più futuro, di un partito il cui nome anch’esso abbiamo tradito: il Partito del futuro siriano. Bloccata in auto vicino a Tal Abyad da quelle milizie jihadiste, composte da transfughi di Al Qaeda che il satrapo Erdoğan usa in prima fila nell’invasione di queste ore, struprata, mutilata e il suo corpo martoriato a rimbalzare sui cellulari e sui social jihadisti.

Di questo è responsabile il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, che con la “green light” del presidente Donald Trump ha dato il via l’ennesima mattanza siriana, il primo caso di un paese membro della NATO che promuove una pulizia etnica aggredendo un popolo libero, in totale spregio di quei valori che costituiscono il patto fondativo dell’Alleanza Atlantica: libertà, democrazia, stato di diritto. E in questo mondo alla rovescia in cui ci hanno condotto Trump ed Erdoğan, abbiamo anche dovuto assistere al veto congiunto di USA e Russia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro una risoluzione di condanna dell’invasione turca proposta da Francia e Gran Bretagna.