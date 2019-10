Sarà una guerra dei mondi a Weimar (e gli estremisti potrebbero vincerla)

Alle elezioni del 2014 la CDU risultò primo partito con il 33,5%, incalzata però dalla Linke al 28,2%. Tanto la CDU, coi suoi 34 seggi, che la sinistra (28) avrebbero potuto aspirare a governare formando una coalizione. A quel punto, un referendum tra gli iscritti della SPD, che aveva ottenuto 12 seggi con il 12,4%, indicò in maniera chiara la preferenza degli elettori socialdemocratici: il 69,9% dei votanti si disse favorevole a un governo di coalizione con Linke e Verdi. Nacque così una maggioranza rot-rot-grün (rosso-rossoverde), una delle più a sinistra in Germania, e per la prima volta nella storia la Turingia non ebbe un cristiano-democratico al governo. Allo stesso tempo, fu il primo e finora unico caso in cui la Linke riuscì a esprimere il presidente di un Land: Bodo Ramelow, un ex sindacalista che in passato era già stato capogruppo della Linke al Landtag.

Negli anni, Ramelow ha caratterizzato la sua figura come quella di chi ha ben presente il contesto storico e sociale in cui si trova a operare, ma rimane molto vicino a una certa idea di sinistra ben radicata all’est. Ad esempio, ha spesso affermato la necessità di favorire una buona conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei luoghi di lavoro, e pur non negando le criticità della DDR, ha definito la Repubblica Democratica una realtà con delle leggi sul lavoro migliori di quelle della Germania Ovest. In un’intervista a Neues Deutschland (quotidiano vicino alla Linke), si disse anche favorevole a rileggere tanto la storia della DDR che quella dell’Ovest, mettendo in luce come i due sistemi si fossero in qualche modo influenzati a vicenda e affermando che la realtà tedesca di oggi, specie all’est, sia in qualche modo figlia di quella contrapposizione e commistione.

La Linke, durante il periodo di governo, ha mantenuto un consenso molto forte. Tuttavia, anche a causa di dinamiche sociali e politiche che travalicano i confini della piccola Turingia, Alternative für Deutschland negli ultimi anni è cresciuta molto (in linea con il generale aumento di consenso avuto in tutta la Germania orientale). Il leader degli alternativi locali è Björn Höcke, uno degli esponenti più a destra del partito (e per questo molto in vista anche a livello nazionale), che si è più volte espresso per una rilettura della storia tedesca (intendendo un’eliminazione del senso di vergogna provato di fronte al nazismo). Oggi, sotto la sua candidatura, AfD si prepara a diventare il secondo partito del Land, che si troverebbe quindi polarizzato tra l’estrema destra e la sinistra della Linke.