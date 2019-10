Si mette male per Trump: Fiona Hill va a testimoniare e non contraddice le parole del whistleblower

A che punto siamo

Settimana intensa con deposizioni e scadenze per la presentazione di documenti per una serie di personaggi legati all’inchiesta sull’Ucraina.

Cosa ha detto Fiona Hill

Lunedì è stata sentita Fiona Hill, massimo consigliere di Trump in Russia fino ad agosto, quando ha lasciato l’amministrazione.

Cnn e Politico riportano che, durante la testimonianza, Hill avrebbe speso parole di elogio nei confronti di Marie Yovanovitch, ex-ambasciatrice Usa in Ucraina, estromessa da Trump e presa di mira da Rudy Giuliani e dai suoi collaboratori. La Cnn riporta che, secondo quando dichiarato dal deputato democratico Eric Swalwell, anche lui presente alla testimonianza, Hill non ha contraddetto la versione contenuta nel documento redatto dal whistleblower.

Durante la deposizione di Hill, il responsabile della campagna di rielezione di Trump, Brad Parscale, ha rilasciato una dichiarazione in cui bollava l’indagine di impeachment guidata dai democratici una «cospirazione sovversiva» e ha chiesto le dimissioni della portavoce Nancy Pelosi.

Cambio di strategia

Dopo aver passato le ultime settimane ad attaccare i democratici e l’informatore la cui denuncia ha dato via al procedimento di impeachment, lunedì Trump ha cambiato strategia: con un tweet delle 12.39 ha chiesto pubblicamente al whistleblower di andare davanti al Congresso a testimoniare. È una diretta conseguenza delle parole di Adam Schiff, che alla trasmissione Face of the Nation ha detto che i democratici stanno riconsiderando i loro sforzi per portare l’informatore a testimoniare davanti a loro. «Prima che il presidente iniziasse a minacciare l’informatore eravamo interessati a farlo testimoniare. Il nostro interesse primario in questo momento è assicurarci che quella persona sia protetta».

Novità dai Biden

Hunter Biden, il figlio dell’ex vice presidente Joe Biden, al centro del caso Ucraina e accusato da Trump di corruzione insieme al padre perché nel 2014 sedeva nel consiglio di amministrazione di una società ucraina quando il padre era vice presidente, ha annunciato le dimissioni dal consiglio di amministrazione di una società cinese per il quale faceva da consulente. Una settimana fa Trump aveva invitato pubblicamente la Cina a indagare su di lui.

La copertina del New York Magazine

Una gigantesca pesca (peach) con Trump schiacciato sotto e di cui si intravedono solo i piedi e la cravatta rossa. È questa la copertina del nuovo numero del New York Magazine tutta dedicata all’impeachment di Trump. Il titolo, scritto in nero sopra alla pesca: Finally. Finalmente. Sottotitolo: comincia la stagione dell’impeachment.