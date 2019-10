La versione di Bosch: il governo spagnolo si vorrebbe vendicare degli indipendentisti catalani

Alfred Bosch ha scritto un romanzo sul processo a Cayetano Ripoll, l’ultimo condannato per eresia dall’inquisizione spagnola, ma non avrebbe mai immaginato un finale simile per i suoi colleghi di partito. La Corte Suprema di Madrid ha condannato nove leader catalani a pene dai nove ai 13 anni per aver tentato di rendere la Catalogna indipendente dalla Spagna nell’ottobre del 2017. È caduta l’accusa di ribellione, la più grave perché avrebbe comportato una pena di 25 anni. Per la Corte non c’è stata violenza nel dichiarare l’indipendenza da Madrid, ma rimangono tredici anni da scontare per “sedizione” all’ex presidente del breve governo catalano Oriol Junqueras, dodici per gli ex ministri Raul Romeva, Dolors Bassa e Jordi Turull, dieci e sei mesi per i loro colleghi Joaquim Forn e Josep Rull. E ora dopo due anni e due settimane esatti da quel referendum,mentre la Corte ha riattivato il mandato di arresto europeo per il leader della rivolta Carles Puigdemont, il ministro Bosch come l'ultimo rappresentante di quella classe politica indipendentista ad aver evitato la prigione, rimane incollato al telefono nel suo ufficio alla consellería de Exteriores di Barcellona per denunciare quanto accaduto a mezza Europa. Ha tempo anche per Linkiesta «È una vergogna per il regno di Spagna e per il mondo. Questa sentenza abbassa gli standard democratici dei diritti umani in tutta Europa. Si condannano delle persone innocenti che non hanno commesso alcun crimine solo perché sono accusate di aver organizzare un voto. Come può essere un reato?»

Beh, non sono accusate solo di aver organizzato un voto.

Non hanno ucciso e non hanno rubato. Qui c'è stata un'azione cosciente e repressiva del governo spagnolo per punire questi leader politici che rappresentavano un governo legale e legittimo. Tutto ciò che hanno fatto è stato attuare le norme per far svolgere un referendum, promettendo alle persone che li hanno sostenuti di poter votare per decidere del proprio futuro.

Lo considera un processo politico?

Certo, loro sono prigionieri politici e il governo spagnolo ha attuato una vendetta politica. La via del dialogo e la soluzione democratica sono stati respinti da Madrid nel momento in cui l'avvocato dello Stato era presente come accusa. La sentenza è la copia carbone di quanto chiesto dallo stato spagnolo. Madrid ha scelto di non usare alcun strumento democratico per risolvere la questione, come invece è stato fatto in Scozia o in Quebec in cui si è scelta la via civile del confronto.

Cosa farete ora?

Questa mattina (ieri, ndr) il presidente della Generalitat catalana, Quim Torra, ha chiesto al premier, Pedro Sánchez, e al re di Spagna, Filippo VI, di avviare immediatamente il dialogo. Chiediamo ai leader eruopei di esercitare pressioni su Sánchez affinché accetti. Non vogliamo che accolga subito le nostre ragioni, ma che si adegui all'unica posizione possibile: parlare, sedersi a un tavolo, trovare un modo per uscire dall'empasse. Condannare nove persone a un totale di 100 anni di prigione non risolve la situazione, non la migliora. Se vogliamo che questa crisi di Stato non influisca sul futuro dell'intera Europa dobbiamo trovare una soluzione pacifica e democratica.

Sì, ma il 10 novembre ci saranno le quarte elezioni in quattro anni e potreste trovarvi con un premier diverso. Quali sono le vostre condizioni per trattare?

Per ora non vogliamo mettere condizioni ma almeno creare un dialogo. Parliamo del problema centrale sul tavolo: come risolviamo questa enorme richiesta di milioni di persone in Catalogna di votare sul loro futuro e di mettere tra le opzioni di creare una repubblica catalana? Faremo una proposta per indire un altro referendum, come è stato fatto in Scozia o Quebec, in modo che le persone possano decidere. Perché alla fine sono le persone che devono decidere. Questa è la democrazia: governo del popolo, con il popolo, per il popolo.