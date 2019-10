Centrosinistra in piazza per i curdi, ma un po’ anche contro se stesso

Oggi a Roma tutti i partiti del centrosinistra – qualunque cosa si intenda con il termine, ammesso e non concesso che il termine denoti ancora effettivamente qualcosa – manifesteranno uniti in difesa dei curdi siriani aggrediti dall’esercito turco. Una giusta causa, che meriterebbe forse qualcosa in più di una manifestazione romana in piazza del Pantheon, accompagnata da un garbato invito al governo – di cui la maggior parte dei promotori sono peraltro parte integrante – a non vendere armi alla Turchia. E dalle solite, amare, sofferte, autocontraddittorie riflessioni sull’inerzia e sull’ipocrisia dell’Europa.

Se volessimo davvero parlare di ipocrisia e di inerzia, infatti, è da Roma che dovremmo cominciare, non da Bruxelles. Dalle scelte dei governi di centrosinistra e da quello che ancora oggi molti di coloro che stasera saranno in piazza – non Donald Trump – sostengono, approvano e difendono, in parlamento e in tv. A cominciare dall’idea che “governare” i flussi migratori significhi, in buona sostanza, riempire di soldi chiunque sia in grado di tenere i profughi lontani dai nostri confini, con qualunque mezzo, che si tratti del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, o del trafficante di uomini libico Abd al-Rahman al-Milad, detto Bija.

Il primo ha ricevuto ben sei miliardi di euro – più altri tre che l’Europa, ironia della sorte, si era impegnata a versargli giusto nei prossimi giorni – affinché sbarrasse la strada ai profughi provenienti dal Medio Oriente. Il secondo, come ha documentato recentemente Avvenire, nel 2017 partecipava addirittura a riunioni con funzionari del governo italiano (promemoria: nel 2017 al governo c’era il centrosinistra) in cui si discutevano gli accordi con la guardia costiera libica, per fermare o riportare indietro i migranti provenienti dall’Africa. E questo nonostante nei rapporti dell’Onu già da tempo si parlasse di uccisioni e torture nei campi sotto il controllo di Bija e del suo clan.